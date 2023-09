Patente ritirata ad un noto personaggio della TV: storia da non credere

Ogni giorno in Italia vengono ritirate patenti per gravi violazioni del Codice della Strada. Ecco cosa è accaduto ad un imprenditore italiano, famoso in TV per le sue promozioni.

Le Forze dell’Ordine sono costrette a ritirare le patenti, chiedendo la consegna immediata del documento di guida in caso di mancato adempimento di prescrizioni previste dal Codice della Strada, ossia in presenza di patente scaduta, revisione scaduta, non idoneità temporanea alla guida, a seguito di accertamento sanitario e sistemazione errata di un carico e mancata correzione.

Per coloro che sono colpiti da questo sfortunato evento vi sono ulteriori sanzioni. Dopo tutta la trafila per rimettersi in regola con la legge, di sicuro, si sta molto più attenti a non ripetere l’infrazione. Nella maggior parte dei casi si tratta di automobilisti che hanno alzato il gomito. Superfluo aggiungere che se si guida in stato di ebbrezza, inevitabilmente, è giustissimo che venga ritirata la patente.

I danni che si possono causare sono enormi. Il ritiro della patente per alcol è disposto immediatamente, nel caso in cui l’automobilista venga fermato e colto alla guida con un tasso alcolemico superiore allo 0.5 g/litro. Il periodo di sospensione successivo al ritiro varia in base alla gravità dell’infrazione. Si possono verificare anche dei casi in cui si superano i limiti di velocità al punto tale che la patente viene ritirata. Questo è il caso di un noto personaggio della TV. A volte sono anche i personaggio noti al giovani sui social a commettere delle sciocchezze per fare seguito.

Ritiro patente, non se la cava nessuno

Molti di voi ricorderanno Roberto Da Crema, detto il Baffo, che negli anni ‘80 e ‘90 è stato il principe delle televendite in Italia. Non solo ha lavorato nel settore televisivo, ma è stato anche un importante imprenditore in società con l’amico Maurizio Bianchi. Divenne famosissimo per il suo stile inimitabile dai concorrenti. Una respirazione asmatica, condita da pugni sul tavolo e movenze da vero show man.

Roberto De Crema ha iniziato come venditore porta a porta, sino a diventare uno dei volti della TV italiana dell’epoca più popolari. Alla gente piaceva il modo di valorizzare i prodotti, senza troppi fronzoli. A Guardamiglio, Vignate e Gorgonzola, provincia di Milano, ha lanciato le società Idroitalia, Da.Bi Idroitalia, Eurodabi, Televenditalia e Direct.

Incise persino un album e fece delle apparizioni sul grande schermo. Ospite in TV Crema ha ricordato a tutti i telespettatori quanto risulti iniquo il sistema di controllo della velocità attuale. Il Re delle televendite ha raccontato che la sua patente gli è stata ritirata perché, oltre i limiti di velocità, ha percorso una strada che presentava nel giro di pochi metri, però, tre diverse velocità. E’ veramente difficile non incorrere in qualche multa e, nel peggiore dei casi, alla perdita della licenza rosa.