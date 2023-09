Ferrari-Red Bull, cambiano le gerarchie? Leclerc dice la sua e non piacerà ai tifosi

Il monegasco è lucido e non si illude per quanto riguarda le prossime gare, occhio alle dichiarazioni del pilota Ferrari.

L’ultimo Gran Premio di Formula 1 ha visto le gerarchie ribaltate e le posizioni in griglia stravolte. A Singapore si è incredibilmente vista una Red Bull in enorme difficoltà ed una Ferrari in grande spolvero.

I problemi di Red Bull, tuttavia, sono iniziati già dalle prove libere, quando Max Verstappen e Sergio Perez non riuscivano a segnare dei tempi competitivi. Difficoltà poi confermate in qualifica con la mancata qualificazione in Q3, che ha condannato l’olandese ed il messicano a partire dall’undicesima e dalla tredicesima casella.

In gara, poi, la gestione di Carlos Sainz, che è partito dalla pole position ed è rimasto primo praticamente per tutta la gara, ha reso vani tutti i tentativi delle Red Bull di scalare la classifica. Troppe le monoposto davanti a loro da superare, in un circuito con pochi punti di sorpasso.

Grande entusiasmo, ovviamente, in casa Ferrari, che interrompe finalmente il dominio Red Bull e porta a casa un grande risultato anche in vista dei prossimi Gran Premi.

Ferrari, Leclerc è cinico: “Restiamo umili”

La crescita delle Ferrari, che già a Monza avevano dimostrato di aver aggiustato qualcosa e di aver trovato la quadra, non deve far perdere di vista l’obiettivo e far illudere i tifosi.

Lo stesso Leclerc ha predicato calma al termine del Gran Premi di Singapore. “È bello vedere che siamo più competitivi. Prima a Monza e poi qui, è molto importante ridurre il gap con le Red Bull”, ha dichiarato il monegasco, che tuttavia non perde la lucidità.

“Non dobbiamo illuderci. Red Bull è la squadra da battere e lo sarà ancora, penso che in Giappone torneranno al loro livello. Vedremo se riusciremo a ripeterci, ma non credo perchè ci sono voluti grandissimi sforzi finora”, ha concluso Charles Leclerc.

Razionalità e lucidità per il pilota Ferrari, che non si lascia trascinare dall’entusiasmo di un weekend positivo e rimane concentrato sul lavoro da fare in vista della prossima stagione. L’obiettivo di Ferrari, come dichiarato apertamente, è il secondo posto della classifica costruttori, attualmente occupato da Mercedes con soli 24 punti di distanza sula Ferrari al terzo posto.

La vittoria di Sainz ed il quarto posto di Leclerc, con il ritiro di Russel, ha fatto fare un bel balzo in avanti al team di Maranello, che ora può realisticamente puntare al secondo gradino del podio.