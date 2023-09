Agnelli, chi è il più ricco in famiglia? Il nome vi stupirà

Gli Agnelli sono famosi per essere tra le famiglie più ricche e potenti di Italia. Uno degli elementi, però, gode di una posizione migliore rispetto a tutti gli altri.

In Italia sono come una famiglia reale, dato il loro lustro da tantissime generazioni. Gli Agnelli hanno fatto fortuna, definitivamente, con la diffusione delle automobili FIAT. La casa del Lingotto ha rappresentato per noi italiani un punto di riferimento, come la VW per i tedeschi o la Ford per gli americani. Ben prima del lancio delle automobili, però, i tecnici sono stati in grado di fare strada nel commercio.

Partendo dalla seta, infatti, hanno investito in diversi settori, includendo quello sportivo, dal 1949, attraverso la maggioranza azionaria della Juventus nonché la proprietà della Sisport. La Vecchia Signora è diventata la squadra più titolata in Italia. Protagonista in era moderna è stato Andrea Agnelli, oramai ex Presidente del club. E’ stato costretto a rassegnare le dimissioni dopo l’ennesima scandalo che ha coinvolto la squadra torinese.

La sua era si è conclusa, ufficialmente, nella passata stagione con la pesante sconfitta per 5 a 1 al Maradona Stadium di Napoli. Andrea resterà nella memoria dei tifosi per aver arricchito la bacheca con 19 trofei: 9 Campionati italiani, 5 Coppe Italia, 5 Supercoppe italiane.

E’ mancato il sigillo in ambito europeo con le sanguinose sconfitte in finale di Champions League con Barcellona e Real Madrid. Nel corso degli anni sono arrivati strepitosi campioni alla corte del coach Massimiliano Allegri, autentico mattatore della Vecchia Signora.

Nonostante Andrea sia uno degli elementi più importanti della famiglia torinese non è colui che gode della posizione economica più forte. Nel 1975 gli Agnelli si imparentarono con gli Elkann. Margherita, cugina di Andrea, convolò a nozze con Alain Elkann. Quest’ultimo, famoso giornalista, era figlio di un banchiere, industriale e rabbino, oltre che amministratore della Christian Dior.

Agnelli, ecco il membro familiare più ricco

Gli eredi Ginevra, Lapo e John sono diventati i rampolli della stirpe degli Agnelli. Margherita, infatti, si è risposata con Serge de Pahlen, dando alla luce altri cinque figli. Di conseguenza il primogenito, scelto come erede dall’Avvocato Gianni Agnelli, è l’elemento cardine della famiglia. John Elkann, infatti, è l’amministratore delegato della società che gestisce Stellantis, Ferrari, Iveco, Cnh Industrial.

Il quotidiano Milano Finanza ha riportato che con Exor, gli investimenti ruoterebbero intorno ai 700 milioni di euro, divisi tra una decina di società. A soli 21 era già nel Consiglio della Fiat e, a seguito della scomparsa di Sergio Marchionne, John è diventato anche il numero 1 della casa modenese. Il fratello Lapo e la sorella Ginevra hanno percepito, in maniera egualitaria, la loro eredità, con un totale del 20,6%.

John, invece, ha avuto la fetta più corposa (58,8%), diventando l’elemento della famiglia più ricco e potente. Tutti fanno capo all’attuale Presidente della Ferrari che, inevitabilmente, gestisce indicativamente una somma 90 miliardi di euro. Di questi ben 2 miliardi sono i suoi e lo fanno essere il più ricco della famiglia piemontese. Un patrimonio, tra l’altro, destinato ad aumentare di ora in ora.