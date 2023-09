Le auto più belle del mondo? Spunta questa Ferrari che straccia tutti

La casa modenese ha prodotto numerose icone nel corso della sua storia. Una Ferrari in particolare è diventata una leggenda assoluta.

Il mercato è pieno di sportive tutte uguali. La Ferrari è riuscita ad elevare il concetto di bellezza ad un piano mai toccato in precedenza. Negli ultimi anni ha creato delle icone che hanno fatto impazzire un popolo intero di appassionati. Si tratta di special che, un domani, varranno cifre impressionanti. Non a caso si trovano nel garage di privilegiati clienti della casa modenese.

La Ferrari ha scelto di riprendere il design delle sue barchette anni ’50 con tutta la tecnologia moderna. Si tratta, infatti, di auto che riescono ad affascinare per lo stile inimitabile.

In questo il brand del Cavallino ha un quid in più rispetto a tutte le altre sportive del mondo. Sarà per la visione del Drake e per il sound unico al mondo, ma è difficile rintracciare una Ferrari che non sia un capolavoro.

Quando le linee classiche si uniscono ad una tecnologia all’avanguardia il risultato è garantito. La Monza SP1 fu svelata nel 2018, insieme alla SP2, riprendendo gli storici i modelli Monza 750 e 860, realizzate nel 1954 e nel 1955 in pochissimi esemplari. Reinterpretate in chiave moderna le auto del passato diventano degli autentici masterpiece.

La SP1 è una spider senza compromessi, una monoposto senza parabrezza. Si tratta di un concept proposto per stupire pochissimi collezionisti che già avevano delle esclusive. Dopo tantissime ore in galleria del vento è nato un bolide spettacolare. Le linee retrò hanno un look modernissimo nel frontale. L’altezza da terra è ridotta al minimo.

Ferrari, un altro riconoscimento prestigioso

La Ferrari ha battuto tante altre vetture leggendarie. Sulla piattaforma inglese Carwow che premia il design italiano del passato, la Ferrari domina la top 10. Al primo posto c’è la mitica Monza SP1 che monta un motore 12 cilindri (con angolo di 65 gradi) di 6496 cc, capace di sprigionare una potenza di 810 cavalli a 8500 giri, con una coppia massima di 719 Nm.

La meccanica è stata presa dalla fenomenale Ferrari 812 Superfast. La top speed è di 300 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 avviene in 2,9 secondi, mentre in 7,9 secondi l’auto arriva da 0 a 200. Si tratta di un’auto divertentissima ed agilissima. Pesa appena 1500 kg e tra le curve vola. Il posto di guida è scalato nel corpo vettura, proprio come i modelli da pista. Tutti i modelli sono finiti sold out.

Da notare i gruppi ottici anteriori a dividere a metà i fari. Soluzione ripresa, in seguito, anche su altri modelli. La speedster del Cavallino è stata valorizzata con una aerodinamica straordinaria, con l’innovativo Virtual Wind Shield. Nella classifica elaborata dal sistema matematico con 61,75% ha vinto il gioiello elaborato da Flavio Manzoni. Già Vincitrice nel 2020 del Compasso d’Oro, la Monza ha preceduto la Ford GT40, la Ferrari 330 GTC Speciale, la Lotus Elise e la Ferrari 250 GTO.