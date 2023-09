Che titolo di studio ha Valentino Rossi? Resterete senza parole

Il nove volte iridato, Valentino Rossi, ha continuato la sua carriera nel Motorsport, dopo essersi concentrato per 26 sulle moto.



La perdita del Mondiale con la penalitĂ subita in Malesia, nel 2015, rimarrĂ sempre un rimpianto nella vita del Dottore, sebbene abbia ottenuto talmente tanti risultati positivi da poter anche fare a meno di un riconoscimento che lo avrebbe elevato ad uno status di intangibilitĂ nei tempi moderni.

Valentino Rossi, infatti, ha corso per 26 anni nel Motomondiale, iniziando con i duelli contro un esercito di giapponesi in classe 125 in sella all’Aprilia, per poi confermarsi nella classe di mezzo sempre nella squadra di Noale, fino ad essere scelto come erede di Doohan in classe 500.

Erano tempi in cui l’elettronica non faceva ancora da padrona e Valentino Rossi ebbe la capacità di adattarsi, dopo un anno di apprendistato, alle dinamiche della classe regina nonostante vi fossero già straordinari campioni desiderosi di salire sul tetto del mondo.

Valentino Rossi vinse l’ultima edizione storica della classe 500 per poi confermarsi negli anni successivi in MotoGP. Tra gli avversari piĂą ostici c’è stato anche quel Max Biaggi che, senza particolare riserve, fece di tutto per non rendere facile la vita al campione di Tavullia. Il #46 si dimostrò super maturo in sella alla RC211V, facendo impazzire gli avversari con scenette uniche che provocavano, sul piano mentale, gli avversari.

E’ stato un maestro dei mind game, dando una serie di pressioni a tutti coloro che temevano fosse, semplicemente, un ottimo pilota sulla moto migliore. Valentino Rossi, nel 2004, decise di lasciare la moto più forte e veloce in griglia per sposare un progetto che avrebbe potuto avere delle dinamiche anche piuttosto negativi. Si portò in Yamaha, naturalmente, i tecnici migliori che avrebbero dovuto fare della M1 il nuovo punto di riferimento della MotoGP.

Valentino Rossi, in arte The Doctor

Valentino prese una scelta che ha cambiato il suo destino, trasformandolo in un ambasciatore della casa di Iwata con cui la vinto altri quattro titoli mondiali. Nel corso degli anni successivi ha dovuto affrontare delle nuove generazioni che sono salite in top class con l’obiettivo di mettere da parte la leggenda con il numero 46.

Valentino Rossi è rimasto una icona, anche dopo il ritiro dalla MotoGP e ha ripagato la famiglia con il conseguimento un titolo di studi insperato, come lui stesso ammise in qualche passata intervista. Valentino Rossi, infatti, è stato insignito della laurea in scienze della comunicazione dall’universitĂ di Urbino. E’ stato il primissimo nell’ambiente delle due ruote a realizzare un brand che proponesse dei prodotti per i suoi fan.

Il pilota, infatti, è dottore in Comunicazione e PubblicitĂ per le organizzazioni, grazie alla laurea ad honorem che gli è stata conferita dell’UniversitĂ di Urbino. Sua madre Stefania è rimasta molto soddisfatta del traguardo del Dottore. Il giorno della ricezione della laurea ad honorem, Valentino annunciò: “Sono abbastanza emozionato, la laurea mi rende felicissimo e soprattutto rende felice mia mamma, che ormai si era arresa“.