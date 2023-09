Marquez, bastonato anche dal suo ex compagno in Honda: il dato è eloquente

Marc Marquez sta attraversando la stagione più complicata da quando è tornato a pieno regime in MotoGP. I risultati dell’ex teammate Pedrosa sono un monito per l’otto volte iridato.

È crisi nera per Marc Marquez, nel 2023, dopo 3 annate in cui aveva saltato gran parte dei GP a causa delle conseguenze dell’infortunio di Jerez de la Frontera. Il numero 1 della Honda aveva cominciato con un terzo posto nella prima storica Sprint Race della stagione a Portimao, ma poi è rimasto piantato in classifica tra infortuni alla mano destra, problemi alla caviglia e una frattura alla costola.

Per gran parte dell’anno Marc ha faticato, dopo le tante sofferenze per le operazioni alla spalla e la diplopia. Il fenomeno della Honda si sarebbe aspettato, dopo i proclami dello scorso inverno, di lottare per la sua nona corona iridata. Il sogno di raggiungere Valentino Rossi lo porta a continuare a sperare in una ripresa della Honda. Il fenomeno catalano non può fare miracoli e nonostante tutti i tentativi per ritrovare una forma fisica decente, non è riuscito a marcare risultati di spessore.

È costretto a posizioni di rincalzo e ha marcato i primi punti stagionali nel weekend del Red Bull Ring. Il trentenne catalano volava quando al suo fianco c’era Dani Pedrosa. Quest’ultimo è stato un collaudatore eccezionale per la casa giapponese e da quando si è trasferito in KTM, nelle vesti di tester, ha dato una spinta ulteriore alla crescita del progetto austriaco.

Marquez e l’impietoso confronto con Pedrosa

Dani ha corso, in questa stagione, con doppia wild card gli appuntamenti di Jerez de la Frontera e di Misano, strappando 32 punti complessivi, uno in più di Marc Marquez. A far riflettere su quanto conti il mezzo oggi in MotoGP è stata la doppia prestazione in Italia del Torero Camomillo. Con un doppio quarto posto alle spalle del campione del mondo Bagnaia ha sfiorato un podio che sarebbe stato storico.

Sebbene Pecco non fosse in perfette condizioni fisiche a causa dell’infortunio del Montmeló è paradossale che il trentottenne, ritiratosi dalla MotoGP ufficialmente nel 2018, riesca ancora a marcare risultati di spessore davanti a tutti i suoi colleghi. Marc Marquez ha perso un faro nel momento in cui il connazionale ha deciso di ritirarsi.

L’ultima vittoria mondiale di Marc è avvenuta nel 2019 quando a sostituire Pedrosa fu Jorge Lorenzo. La superiorità tecnica della RC213V era tale da non compromettere la cavalcata del nativo di Cervera. Oggi MM93 si trova in 19ª posizione in classifica mondiale. Con un punto di ritardo rispetto al suo ex compagno di squadra, oggi collaudatore della KTM, Marquez sta vivendo un incubo.

Dopo i test di Misano ha compreso, definitivamente, che i guai della Honda non sono facili da risolvere. Dovrà spingere il team HRC a dare il massimo per il 2024. Ha deciso di rispettare il contratto sino all’ultimo, ma non sembrano esserci i presupposti per un cambiamento tecnico epocale. La Ducati rimarrà la moto da battere, mentre la KTM sembra più vicina alla vetta rispetto alla casa di Tokyo.