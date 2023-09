Salta da un palazzo con la Lada Niva: il video è semplicemente terribile

Quello che è successo di recente a una Lada Niva ha davvero dell’incredibile e molti non volevano credere ai loro occhi.

I rapporti tra l’Occidente e la Russia in questi ultimi mesi si sono fatti quanto mai tesi e a soffrirne è stata anche l’industria automobilistica. Una delle più importanti aziende in terra russa è la Lada, ditta che ha saputo imporsi come un marchio iconico in questa enorme nazione.

Sono tantissimi i modelli che sono stati progettati nel corso degli anni, ma con tutta probabilità quello che ha saputo imporsi più di altri è stata la Niva. Si tratta di una piccola automobile che può essere adatta anche come fuoristrada.

La sua produzione iniziò nel lontano 1977 e si tratta di un’automobile che si può acquistare nelle versioni a tre o a cinque porte. La prima auto ha una lunghezza di soli 372 cm, mentre la seconda è decisamente più spaziosa, con i suoi 424 cm.

Ciò che rimane invariato in entrambe le versioni è la larghezza, di 168 cm, e l’altezza, che si stanzia a 164 cm. Il motore non la porta di certo a essere una vettura sportiva, nonostante vanti al suo interno un buon 4 cilindri da 1700 di cilindrata.

Difficile dunque poter pensare di compiere delle grandi acrobazie, soprattutto quando un’auto di questo tipo ha una velocità di punta limitata solo a 138 km/h. L’auto è sicuramente molto più adatta al traffico urbano e non è di certo il massimo per poter attraversare i tetti “in volo”.

Eppure questa era un’idea che stuzzicava e non poco la fantasia di uno stuntman russo. Il suo nom è Evheny Chebotarev e ciò che ha combinato con la sua Lada Niva è davvero incredibile, lasciando tutti quanti senza parole.

Incidente con la Lada Niva: botto tremendo

L’obiettivo dell’uomo è sempre stato quello di superare i propri limiti e quando si è uno stuntman di fama internazionale non si ha davvero paura di nulla. Per questo motivo è stato Chebotarev a tentare l’impresa di passare da un tetto di un palazzo a un altro sfrecciando con questa utilitaria.

Il risultato è stato però quello che tutti si potevano attendere, perché nonostante fosse poca la distanza tra i due tetti, la potenza della Niva non permetteva una simile impresa. Subito dopo che le ruote anteriori hanno perso aderenza con il suolo, quest’ultima ha perso equilibrio e si è subito inclinata verso il basso.

L’impatto contro il muro dell’edificio di fronte a esso è stato devastante. Un botto che ha portato in breve tempo a far precipitare la vettura con all’interno lo stuntman che per fortuna aveva tutte le protezioni del caso.

Una volta uscito dalla macchina, Chebotarev ha riportato solo alcune piccole lesioni agli arti superiori e inferiori. Lo stuntman in questione non è nuovo a simili eventi, tanto è vero che già in passato si ruppe la spina dorsale. Se anche delle persone così allenate al pericolo ogni tanto sono coinvolte in incidenti di tale portata significa che il rischio è sempre dietro l’angolo e la prudenza non è mai troppa.