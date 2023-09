Leclerc “snobba” la rivalità con Sainz: ecco il suo vero obiettivo

Charles Leclerc è stati intervistato nel giovedì di Singapore, ed ha parlato del week-end di gara e del momento Ferrari.

La F1 torna in azione al Gran Premio di Singapore, da sempre uno dei più amati per via della sua particolare configurazione. Infatti, pur essendo una delle piste moderne, che di solito non piacciono molto ai fan, quello di Marina Bay è un impianto che offre sempre spettacolo e variabili, e la speranza dei tifosi è che questa volta aiutino Charles Leclerc.

Il monegasco ha corso qui per tre volte, due delle quali con la Ferrari, ed ha ottenuto due pole position, nel 2019 e nel 2022. In entrambi i casi si è però dovuto accontentare della seconda posizione in gara, battuto prima da Sebastian Vettel e poi dalla Red Bull di Sergio Perez.

Quella di quattro anni fa è stata sicuramente la sconfitta più dolorosa, visto che fu beffato da una tattica non certo ottimale della Ferrari. Leclerc fu richiamato dopo Vettel ai box, che sfruttò la gomma fresca per strappargli il comando. Il monegasco rimase così alle spalle del tedesco, che conquistò l’ultima vittoria della sua carriera.

Lo scorso anno, Charles fu tutt’altro che perfetto, perdendo la vittoria al via. Sulla pista bagnata, il monegasco venne sfilato in partenza da Perez, che poi riuscì a tenerlo dietro per tutta la durata della gara, prendendosi il secondo successo stagionale dopo quello di Monte-Carlo.

L’edizione 2023 non vede di certo la Ferrari favorita, visto che sulle piste dove serve tanto carico aerodinamico la SF-23 ha sofferto molto. Le peggiori gare sono state proprio quelle di Monte-Carlo, Budapest e Zandvoort, impianti dove la downforce fa la differenza, ed è in quel campo che il Cavallino ha il proprio punto debole.

La speranza è che sia stata trovata qualche soluzione in queste settimane, e dopo il test di Fiorano sembra esserci ottimismo. A tenere banco è anche la rivalità tra Charles e Carlos Sainz, che a Monza si sono sfidati senza esclusione di colpi, con il #16 che di sicuro vorrà la sua rivincita.

Leclerc, ecco le sue parole nel giovedì di Singapore

A Singapore lo spettacolo non manca mai, con la Ferrari che è pronta a correre in difesa, anche se qui può accadere sempre di tutto. Ad esempio, nessuno si aspettava di vedere Charles Leclerc fare la pole position nel 2019, con il Cavallino che poi fece doppietta.

La Red Bull ha un vantaggio enorme ed in questo fine settimana può già vincere il mondiale costruttori, ma Singapore è forse l’ultima pista dove i rivali la possono sfidare. Carlos Sainz e Leclerc daranno sicuramente battaglia, ma non devono ostacolarsi.

A Monza, negli ultimi giri, si è rischiato davvero il patatrac, con Charles che ha fatto di tutto per prendersi il podio. Lo spagnolo, dal canto suo, è stato perfetto nel tenersi la posizione, ed ora ci aspettiamo un nuovo atto della sfida nella notte di Marina Bay. Ai microfoni di “SKY Sport F1“, il monegasco ha parlato della sfida.

Ecco le sue parole: “La rivalità con Sainz? Non posso dire che non mi interessa, sarebbe una bugia perché la classifica è sempre importante. Però la priorità quest’anno è provare a migliorare la macchina, io voglio lottare per vincere delle gare, non per il quarto, il quinto o il sesto posto“.

Leclerc ha poi aggiunto che la rivalità con il compagno di squadra può essere positiva per la squadra: “Sicuramente Carlos ha fatto un grande lavoro a Monza, è in grande forma e si trova a proprio agio con la macchina. Meglio per noi come squadra, ci spingiamo al massimo ogni fine settimana e questo è sempre molto positivo“.