Top 3, i peggiori eccessi di velocità della storia | Quando correre costa caro

Vi raccontiamo i peggiori eccessi di velocità nella storia recente in Europa. Tre casi emblematici di chi ignora totalmente le regole.

Superare i limiti di velocità, “andare ben oltre le regole”, ignorare totalmente che, ad esempio, dietro un autovelox non c’è un atteggiamento punitivo da parte delle autorità competenti, bensì una tecnologia che, da anni, vuole essere anche un deterrente per evitare di violare il codice della strada, rappresenta un atteggiamento decisamente poco intelligente oltre che palesemente rischioso da parte di un automobilista.

Nel caso degli eccessi di velocità, gli autovelox non sono macchine infernali pronte a punirti quando meno te lo aspetti, ma ti possono salvare una vita, avvisandoti sulle regole da rispettare e le caratteristiche della strada che stai percorrendo in relazione alle normative vigenti.

Oltre tutto la maggior parte delle tecnologie moderne delle auto è in grado di riconoscere la loro presenza e di avvisarti in tempo: i fatti però parlano chiaro, i dati della polizia stradale sono schiaccianti, sono gli automobilisti a peccare spesso di un atteggiamento indisciplinato che tende a ignorare le regole del codice della strada, alcune volte in barba anche agli autovelox.

Eccessi di velocità: ecco i tre casi record più recenti in Europa

Abbiamo raccolto e selezionato tre casi emblematici, portati alla ribalta dal web e dai cronisti europei. Rappresentano episodi di una gravità assoluta, riguardano eccessi di velocità record, e dimostrano con i fatti che gli atteggiamenti indisciplinati degli automobilisti possono davvero essere una triste realtà.

Francia. Ci sono vetture, super bolidi che possono toccare i 250 chilometri orari. Una velocità del genere sarebbe consentita solo in pista. Il soggetto in questione avrebbe superato, secondo le forze dell’ordine, i 399 chilometri orari. Era forse convinto di guidare nello spazio cosmico? E’ stato condannato ad un anno di carcere.

Italia. Anche un nostro cittadino si è dato il suo bel da fare, portando una Porsche 911 Carrera a oltre 300 chilometri orari. Incredibile ma vero se l’è cavata con 90 euro di multa e 10 punti tolti sulla patente,

Svizzera. Il caso più grave in assoluto, il più emblematico, il record assoluto di superamento del limite di velocità in Europa, almeno secondo i dati ufficiali. Un cittadini elvetico ha pensato bene di arrivare a 324 chilometri orari in una strada dove il limite era 120! Follia allo stato puro! La multa è stata salatissima: quasi 2mila euro di sanzione. Il soggetto in questione ricorderà tutto questo a lungo!