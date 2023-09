Sotto a tutto quel trucco c’è una Ferrari: pizzicata la nuova Hypercar di Maranello

La Ferrari è pronta a rifarsi il look con un nuovo pazzesco modello, una hypercar dalle caratteristiche uniche nel suo genere.

Non esistono al mondo dei modelli che hanno dimostrato di poter essere all’altezza della Ferrari. Il marchio di Maranello è in assoluto il più amato e apprezzato, anche perché ha saputo ampliare sempre di più la propria gamma negli anni.

Si tratta di un risultato davvero eccezionale, anche perché ha fatto sì che la Ferrari si imponesse come uno status symbol. Per molti era impossibile pensare a dei possibili miglioramenti di un’auto del genere ed è per questo che i continui cambiamenti sono stati davvero apprezzati.

Il Cavallino Rampante dunque ha tutte le carte in regola per potersi migliorare e perfezionare ancora di più. Le hypercar ormai sono uno stile ineguagliabile per la Ferrari e anche il suo ritorno nel WEC ne è la testimonianza.

Da diverso tempo a questa parte però, l’idea della casa italiana è quella di migliorarsi proprio con queste vetture. Ecco allora come sta per nascere un modello che farà impazzire di gioia i suoi clienti e non è un caso che di recente siano sbucate le prime immagini riguardanti una hypercar che è pronto a far impazzire tutti.

Ferrari 250 Hypercar: cosa aspettarsi da questo modello

Ormai si sta cercando con sempre maggiore insistenza di dare vita a delle nuove hypercar targate Ferrari. Il colosso di Maranello non riesce più a tenere nascoste le proprie grandi novità e con la 250 Hypercar è intenzionata a fare il colpaccio.

Le nuove foto giungono dalla pagina Facebook di Walter Veyr, ormai noto in tutto il mondo per pizzicare le novità delle grandi aziende automobilistiche. Questa hypercar da diverso tempo è considerata come una delle nuove auto di punta di casa Ferrari e il nuovo modello in questione dovrebbe essere la F250.

Si tratta di un’auto che, secondo quanto riporta quattroruote.it, dovrebbe presentarsi sul mercato nel 2024. Ecco allora che anche di recente la si è potuto immortalare completamente coperta da colori bianco e neri, quasi come se fosse zebrato.

Sarà un’auto che prenderà ispirazione dalla Ferrari LMH, ma a differenza del modello Le Mans, si parla dell’utilizzo di un motore ben diverso. Addio al V12 e benvenuto a un particolare V6 biturbo.

La decisione ha lasciato perplessi molti appassionati, perché una Ferrari con un motore di così piccole dimensioni è sempre una novità incredibile. Nonostante questo si tratta di un’auto che avrà modo di erogare un massimo di ben 700 cavalli.

L’auto sarà ibrida e l’intento della Ferrari in questo caso non è solo quello di dare vita a una vettura veloce e prestazionale, ma allo stesso tempo anche a una che possa limitare quanto più possibile i consumi. Anche le emissioni sono ridotte al minimo, con il Cavallino Rampante che punta così a venire incontro alle esigenze del pianeta. Non si conosce ancora il suo prezzo, ma tutte queste novità sono ormai attese e dalle prime indiscrezioni si può vedere come questa sia un’auto da favola.