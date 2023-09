Aston Martin, il nuovo bolide da urlo: pronta per James Bond

Eleganza e prestazioni per la nuova vettura. Un concentrato di tecnologie all’avanguardia unite al design iconico del marchio britannico

Aston Martin si prepara a lanciare uno dei nuovi modelli della generazione di auto sportive del marchio britannico. Agilità, prestazioni ma anche tanto comfort ed esperienza di guida.

La nuova DB12 Volante, sorella della DB12 Coupé, ha un aspetto elegante grazie al tettuccio richiudibile. Una vettura cabriolet che sotto la scocca nasconde un carattere sportivo. Il sottoscocca ottimizzato, garantisce una rigidità torsionale migliorata del 3,7% e, di fatto, migliorando l’esperienza del conducente.

Il tetto K-Fold avrà una procedura a due fasi con un’apertura rapida ed un carico bagagli adeguato, la capote esterna sarà disponibile in quattro colorazioni diverse: blu, rosso, nero e nero/argento. Si apre in 14 secondi fino a 50 km/h e regala un aspetto elegante e dettagliato sia quando la capote è aperta che quando è chiusa.

Lusso, design pulito, materiali pregiato ed un infotainment avanzato sono i tratti distintivi dell’abitacolo della nuova DB12. Il nuovo sistema aston Martin consente l’accesso tramite un app che offre il controllo tramite i dispositivi personali. “Le cabriolet sportive sono sempre state al centro del progetto Aston Martin. La DB12 riflette la nostra filosofia di un’auto elegante e muscolosa”, ha dichiarato il Chief Creative Officer di Aston Martin Marek Reichman.

DB12, le prestazioni della nuova creazione Aston Martin

Il motore 4.0 Twin-Turbo V8 eroga 680cv. Un aumento del 34% rispetto alla DB11 grazie all’ottimizzazione di compressione e raffreddamento. Il cambio automatico ZF a 8 rapporti consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi ed una velocità massima di 325 km/h. Il cambio si adatta alle cinque modalità dinamiche e, grazie al rapporto di trasmissione finale accorciato e al differenziale elettronico dà stabilità e agilità alla vettura.

Per quanto riguarda la sicurezza, Aston Martin sta lavorando insieme a partner cinesi per implementare alcune componenti sulle sue vetture. Gli ammortizzatori adattivi intelligenti che la DB12 presenta, fanno parte della nuova generazione tecnologica che amplia la distribuzione della forza del 500%.

I cerchi da 21 pollici offrono un’esperienza di guida pulita, con freni a disco in ghisa da 400mm davanti e 36mm dietro. Se si desidera un aumento di prestazione, è possibile scegliere i Carbon Ceramic Brake.

La DB12 è stata in occasione della Monterey Car Week in California. La produzione inizierà in questi mesi, nel terzo trimestre del 2023 e le prime consegne sono previste nel quarto trimestre del 2023.