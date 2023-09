Nuova FIAT Panda a poco meno di 300 euro al mese: ecco come funziona l’ultima promo

La Panda rimane una delle vetture più ricercate dagli italiani. E’, certamente, ideale per le nostre strade ed è sempre in cima alle classifica delle auto più vendute.

L’utilitaria di casa FIAT non invecchia mai. Ha un design sempre accattivante, nonostante sia entrata in commercio oltre 10 anni fa. Non a caso la casa del Lingotto sta pensando di lanciare un nuovo modello nel 2024. Grazie ad una versatilità unica nel suo genere è diventata la city car per antonomasia dell’industria dell’Automotive italiana.

Le linee tondeggianti con un bel frontale le donano ancora un look all’avanguardia. L’auto è pensata per dare il meglio di sé nelle nostre giungle urbane con inserti in plastica nei profili laterali e lungo la carrozzeria per proteggerla da urti. L’abitacolo è comodo per 4 persone e molto funzionale, essendo stato integrato con tutti gli elementi al passo con i tempi per un multimedialità all’avanguardia.

Lo spazio a bordo è ottimo, grazie ad una lunghezza di appena 365 cm. La visibilità è ottima e lo sterzo risulta molto leggero. La vettura è ideale sia sui tracciati urbani che nei percorsi extraurbani, dove si apprezza la guida allegra. C’è una varietà di motori tali che la versione Cross ha, semplicemente, aggiunto quel pepe che apparteneva alla versione 4×4.

ll primo semestre del 2023 ha messo in mostra lo strapotere dell’utilitaria italiana con 50mila unità immatricolate. Al secondo posto delle classifiche c’è la Dacia Sandero, che è stata, sostanzialmente, doppiata con 25mila vendite. La Panda appare imbattibile e nemmeno la 500 e la Ypsilon riescono a tenere il passo.

L’offerta della FIAT Panda ibrida

In futuro le FIAT potrebbero dire addio ai motori termici, spingendo solo motorizzazioni hybrid e full electric. Si tratterà di una rivoluzione epocale; tutte le case costruttrici sono costrette a proiettarsi già al futuro. La fusione tra FCA e PSA è nata proprio con lo scopo di creare una alternativa a batteria. La FIAT era indietro sulla tecnologia e ha scelto, con la creazione di Stellantis, di cavalcare il futuro, concorrenza cinese a parte.

L’offerta di noleggio migliore è emersa su Movenzia, la compagnia che permette il confronto tra offerte per auto a noleggio economiche. E’ possibile avere la city car Panda Hybrid ad un prezzo esclusivo e con anticipo zero. Si tratta di un noleggio a lungo termine. L’azienda Movenzia, infatti, è specializzata per aziende e privati.

Si impegna a garantire la migliore soluzione alle esigenze di mobilità, creando una serie di servizi ad hoc per una clientela che vuole rapidità nell’esperienza di noleggio. Con un notevole servizio di assistenza consente di ottenere l’offerta giusta e nel caso della Panda si tratta di un vero affare. Potrete guidare la versione ibrida dell’utilitaria da 70 CV con un canone super conveniente e fisso per 12 mesi, iva inclusa.

L’offerta prevede un noleggio di 4 anni (48 mesi), 15mila km e persino parcheggi gratis nei comuni aderenti. Inoltre, inclusi nella rata mensile sono comprese assicurazione RCA, furto e incendio, Kasco completa, assistenza stradale h24 e manutenzione ordinaria e straordinaria. A 289 euro al mese, iva inclusa, e senza anticipo è una offerta sensazionale. Con 38 euro in più al mese è disponibile la versione full optional e la riceverai subito in consegna. Correte sul sito dell’azienda specializzata, cosa aspettate?