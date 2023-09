La sfida del numero uno: chi è il leader tecnologico che attacca Porsche e Tesla

Porsche e Tesla sono messe in difficoltà da un nuovo grande modello, con un incredibile modello che farà sicuramente molto discutere.

Sono ormai tantissimi e di vario genere i marchi automobilistici che stanno provando a entrare sempre di più a far parte del mercato internazionale. Una delle principali motivazioni è indubbiamente legato alla crescita delle auto elettriche.

La Tesla da questo punto di vista è senza ombra di dubbio il nome in assoluto più noto e conosciuto, con il colosso statunitense che ha dimostrato nel corso degli anni di poter dare vita a delle auto elettriche moto prestazionali.

Dal canto suo invece la Porsche è sicuramente uno dei nomi più noti al mondo. L’eleganza di Stoccarda è davvero unica nel proprio genere e ha fatto in modo che la maggior parte dei clienti potessero rimanere incantati di fronte a tale splendore.

Il fatto che sempre più grandi aziende stiano cercando in tutti i modi di farsi conoscere a livello internazionale ha messo però in crisi i nomi più celebri. Tesla e Porsche infatti di recente si sono trovate in una situazione abbastanza singolare.

Un nuovo marchio, di certo non noto per la produzione di automobili, ha deciso di dare vita a un modello davvero bellissimo. Il problema è che forse per molti è una “copia” proprio di Tesla e Porsche e dunque potrebbe mettere in crisi il loro mercato.

Luxeed EH3: l’auto elettrica di Huawei

Sicuramente tutti quanti conosciamo molto meglio la realtà della Huawei per la produzione di telefoni e di computer. A quanto pare ora è giunto il momento per questa azienda di dare vita anche a delle vetture elettriche.

Alla fine il futuro è anche questo, ovvero dare modo a grandi aziende di poter ampliare sempre di più il proprio raggio d’azione. Con la Luxeed EH3 la Huawei entra così nel mercato automobilistico con un veicolo molto tecnologico e allo stesso tempo davvero molto elegante.

Sono in molti a credere al fatto che questa auto sia una via di mezzo tra Tesla e Porsche. La produzione è derivata dalla stretta collaborazione con l’azienda Chery ed è un’auto molto tecnologica. La vettura infatti è gestita dalla piattaforma E0X della Chery e il sistema operativo è HarmonyOS4.

Duro colpo alla Tesla, infatti Huawei ha deciso di dare vita anche al sistema di guida semi automatico, grazie a Huawei ADS 2.0. I sistemi di sicurezza sono estremamente potenziati, in particolare per la presenza di ben 11 videocamere HD e 12 sensori ultrasuoni, ma soprattutto si fa apprezzare per il suo motore.

Ce ne sono ben due, con la batteria realizzata da CATL che permette di generare un massimo di 800 Volt. Eccezionale anche il discorso legato all’autonomia, tanto è vero che con una sola ricarica si possono compiere ben 700 km.

Si parla di una sua presentazione ufficiale entro il 30 settembre 2023, anche se voci di corridoio parlano di agosto, con l’evento Auto Show di Chengdu che sarebbe il momento giusto per far conoscere a tutti questo gioiello. Molto competitivo sarebbe anche il prezzo, dato che partirebbe solo da 25 mila Euro, un affare che mette in crisi Tesla e Porsche.