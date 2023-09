Ecco perchè la chiamano la Lamborghini dei Sette Mari: questa imbarcazione è sensazionale

La chiamano la Lamborghini dei Sette Mari: non è un gioco di parole, non è una operazione marketing. Si tratta davvero di un super yacht progettato dalla Casa del Toro.

La parola Lamborghini, la storia che si nasconde dietro il marchio italiano, l’eccellenza e la potenza che richiamano a un passato glorioso e a un presente altrettanto straordinario: tutto questo farebbe pensare alla recensione di un nuovo modello della Casa del Toro, dove, oltre alle immagini di un super bolide all’insegna del Made in Italy, il lettore, si aspetterebbe, per un coinvolgimento estremo, di ascoltare anche un audio o di vedere un video con cui udire ed emozionarsi con il rombo di un motore senza eguali.

La Lamborghini che vi raccontiamo, però, non sfreccia su quattro ruote, bensì “domina le acque” come una vera regina del mare: sì, avete capito bene, stiamo parlando di un’imbarcazione, di un gioiello che incarna potenza, sicurezza, affidabilità ed eleganza, ma è pensato per sfrecciare sull’acqua e non sull’asfalto.

Il modello, super lusso, di cui vi parliamo, è uno yacht da favola di 20 metri di lunghezza, destinato solo a pochi eletti e il cui nome “Tecnomar for Lamborghini 63” ci illustra una imbarcazione di nicchia costruita, naturalmente, in numero limitato, che incute timore quasi solo a guardarla per quanto è bella, per quanto è affascinante, per quanto è fuori dal mondo.

“Tecnomar for Lamborghini 63”: ecco il super yacht voluto dalla Casa del Toro

Non pensiate che siamo di fronte a due mondi diametralmente opposti: sono infatti molti gli elementi riconoscibili in stile supercar che il team di Lamborghini e Tecnomar (uno dei marchi del gruppo) ha pensato di aggiungere al design, avvicinando molto l’idea di bolide da strada a quello di super yacht.

Il look esterno, ispirato all’auto ibrida Sián FKP 37 in edizione limitata da 2,5 milioni di sterline, è caratterizzato da spigoli vivi, linee scolpite e motivi geometrici che trasmettono lo stile distintivo di Lamborghini. Trovarsi, se si è fortunati, in presenza sia dell’auto che dello yacht, ti può offrire un senso di complicità che solo determinate eccellenze sono in grado di regalarti.

Dopotutto, la meravigliosa Sián FKP 37 è stata costruita “per infrangere le regole”. La Sián, che significa “lampo di fulmine” in italiano, è dotata di un sistema elettrico che funziona all’unisono con un motore V12 in grado di erogare 785 CV a 8.500 giri/min – la potenza più alta mai erogata da una Lamborghini, innescando velocità di oltre 350 km/h.

Con “questo tipo di muscoli” e una conoscenza approfondita dei rapporti peso-potenza e delle superfici aerodinamiche, non c’è da meravigliarsi che Lamborghini abbia apprezzato l’opportunità di riversare la propria esperienza in un nuovo trionfante progetto di yacht.

Progettare un gioiello per l’acqua, “griffato Lamborghini”, è stato per il colosso italiano una sfida a dir poco entusiasmante. Inutile nascondersi, Lamborghini possiede il DNA, nel design, più forte e più avvincente di tutto il mondo automobilistico e qui si è stati davvero in grado di trasportare il linguaggio di Lamborghini nel futuro. La sensazione è di essere a bordo di una emozione purissima che sfreccia sull’acqua. Prezzo? Pazzesco, per pochi, per pochissimi fortunati: circa 3 milioni di euro.