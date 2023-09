Altro guaio per Tesla, Elon Musk si arrende: le foto sono schiaccianti

Elon Musk deve intervenire per un altro problema con la Tesla e l’azienda texana si trova all’interno di un grave e serio guaio.

Sono tanti anni che la Tesla sta cercando di perfezionarsi e migliorarsi sempre di più nel mondo dell’automobilismo ed Elon Musk sta lavorando duramente per poter portare i risultati. Il CEO della casa texana è una delle figure più note al mondo e non si spaventa di certo a qualche problema.

Nonostante sia evidente la crescita nel mondo del marchio Tesla, con questo che ormai fa sempre più paura alle grandi case automobilistiche storiche, non mancano le difficoltà. Tra le principali limitazioni che sta subendo questo marchio vi è il fatto legato all’eccessivo sviluppo tecnologico.

Per quanto questo sia giustamente visto come un grande merito, in realtà comporta anche non pochi rischi e guai. Le Tesla infatti, secondo il rapporto di J.D. Power sono tra le vetture che subiscono maggiormente guai da un punto di vista meccanico.

Ecco allora come mai si sta provando in tutti i modi a migliorare questo aspetto davvero molto delicato. Elon Musk sembra ormai prossimo a dover mettersi d’impegno ancora una volta, perché un modello che fin da subito ha fatto discutere di sé non ne vuole davvero sapere di porre fine ai propri guai.

Tesla Cybertruck, altri problemi: ecco le preoccupazioni di Musk

Fin da quando la Tesla decise di presentare il primo storico prototipo della Cybertruck, si capì come questo modello fosse unico. Le sue dimensioni e il suo design sono innovativi e non si erano mai viste prima nella storia delle auto del genere.

Sebbene l’attesa aiuti a far crescere la voglia di ammirare dal vivo queste auto, ecco che ancora una volta sono prossimi degli ulteriori ritardi. Il pick up della Tesla presenta già dei problemi come riporta la rivista Electrek.

Ciò che non è stato del tutto preso in considerazione dalla Tesla è il fatto che l’utilizzo del metallo lucido e con dei bordi di fatto solo dritti, comporta una difficoltà alla base nella possibilità di modificare le dimensioni. In questo modo dunque tutte le varie componenti necessitano di essere perfette e progettate con una precisione di 10 micron.

La tolleranza in caso di errore dunque è molto più ridotta rispetto alle classiche auto, infatti si dovrà andare alla terza cifra decimale oltre il millimetro per poter dare vita a queste vetture. La spiegazione fa capire come mai la Tesla ha bisogno di così tanto tempo per poter dare il via a una produzione di massa di un certo tipo.

A volere questo tipo di auto è stato Elon Musk, perché questi ha spiegato che se piccole cose come LEGO o le lattine potevano essere così precise, allora lo stesso avrebbe potuto valere anche per un’automobile che ha molte più risorse economiche. Purtroppo non sono mancate le irregolarità nella progettazione di queste auto e in alcune foto trapelate si vedevano delle chiare imperfezioni. La Tesla Cybertruck ha già fatto molto discutere, ma manca sempre di meno per il suo ingresso nel mercato.