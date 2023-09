Questa Mustang incerottata è ridotta davvero male: ne resta davvero ben poco

Una Mustang piena zeppa di cerotti: fa male solo vederla ridotta in queste condizioni. Resta davvero ben poco di questo gioiello.

Il web diventa “palcoscenico” per immagini che raccontano storie incredibili. Molto spesso sono le automobili, in particolare quelle sportive, a diventare protagoniste, con i loro piloti, di incidenti spettacolari. E così “il popolo della rete” condivide e rivive, a modo suo, avventure e molto spesso disavventure del variegato mondo dei motori, laddove, di vetture straordinarie e bellissime, non resta davvero granché.

Ci sono profili instagram dedicati proprio a storie di auto meravigliose, che rappresentano il sogno di qualunque uomo: le foto che però scorrono su questi account social non mettono certo di buon umore, soprattutto pensando al valore originario della vettura e alla “mala sorte” che le è capitata (le immagini in tal senso non lasciano dubbi), nella speranza, naturalmente, che il pilota o chiunque fosse alla guida, non abbiamo in questo caso notizie in tal senso, non abbia riportato ferite gravi.

Ricordate la Mustang? Come non essere innamorati di una vettura del genere. Qui siamo, molto probabile, nello scenario delle auto da corsa. Eccola, è una Mustang GT 500 Shelby: casa Ford ha davvero fatto un bel lavoro, non c’è dubbio.

Il suo mostruoso V-8 sovralimentato da 760 CV è il cuore pulsante di una coupé da mille e una notte, con una forza da far venire l’acquolina in bocca. La sua immensa potenza provoca euforia solo a guardarla. Vogliamo poi parlare del rumore che è capace di emettere in pista?

Cosa resta di questa Ford Mustang Shelby GT500? E’ tutta incerottata

La sua elettrizzante nota di scarico fornisce una colonna sonora che è melodia per gli appassionati di auto da corsa, senza dimenticare un cambio automatico a cambio rapido che gestisce i cambi di marcia per la coupé a sola trazione posteriore. La Shelby GT500 non è solo la Mustang più potente di sempre, è anche l’auto da strada più potente che Ford abbia mai costruito. Dobbiamo davvero dire altro? In verità non smetteremmo di parlarne.

Con il 2022 che segna 55 anni dalla nascita della Shelby GT500 originale, Ford offre il modello attuale con una Heritage Edition a produzione limitata. Essenzialmente un pacchetto estetico favoloso che consiste in una verniciatura Brittany Blue con la scelta delle doppie strisce Wimbledon White o Absolute Black da prua a poppa.

Le immagini che però si presentano davanti a noi sul profilo instagram che abbiamo scovato in rete non sono certi confortanti. Cerotti ovunque, in ogni angolo dell’auto, è questa la prima “triste foto”: il proprietario del profilo, probabilmente un meccanico, condivide, poi, una carrellata di Mustang Shelby GT500 in condizioni davvero pessime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AZ Cycle Parts, Quality Used Car Parts (@azcycleparts)

La carrellata di incidenti di cui queste Mustang sono protagoniste è incredibile. Quella con i cerotti, però, lascia davvero l’amaro in bocca: viene da pensare, insomma, che se qualcuno di noi avesse avuto la fortuna di avere nelle mani un’auto del genere, forse, diciamo forse, non le avremmo permesso di fare questa fine. Non resta che sperare che qualche provetto meccanico la rimetta a nuovo per rivederla com’era!