F1, arriva la condanna per i rivali: c’è la verità sul dominio di Verstappen

Max Verstappen sta facendo il bello ed il cattivo tempo nella F1 odierna, e contro di lui c’è poco da fare. L’ammissione è da paura.

La F1 moderna è fatta di cicli vincenti infiniti, in cui una squadra ed un solo pilota riescono ad ammazzare i campionati con grande facilità. Nel passato più recente era stato il tandem composto da Lewis Hamilton e dalla Mercedes a dominare, ora tocca a Max Verstappen ed alla Red Bull. Visto l’andamento che stanno tenendo in questo 2023, possiamo tranquillamente parlare del dominio più netto di sempre.

Infatti, a volte il team di Brackley commetteva degli errori, ed infatti non ha mai vinto tutte le gare di una stagione. La Red Bull RB19 è invece perfetta, e dal 24 di luglio dello scorso anno, con il GP di Francia, sino ad oggi, ha vinto ogni singola corsa tranne il GP del Brasile del 13 di novembre, in cui si impose la Mercedes di George Russell.

All’epoca, si trattò probabilmente di un incidente di percorso, con la Red Bull che non riuscì a trovare un assetto adeguato alla pista di Interlagos, per poi tornare a dominare sin dalla gara seguente di Abu Dhabi. Le regole assurde di questa F1 non fanno altro che incentivare i domini, viste le troppe restrizioni presenti.

Dal lontano 2009 sono ormai vietati i liberi test in pista durante la stagione, e a tutto ciò si è aggiunta anche la farsa del Budget Cap. L’unica speranza dei rivali della Red Bull stava proprio in un ulteriore sforamento sul tetto di spesa del 2022, ma anche quest’ultimo sogno è svanito.

In settimana, infatti, la FIA ha dichiarato che tutte le squadre lo hanno rispettato, ed è una verità che fa malissimo allo spettacolo, anche se salva l’immagine di questo sport. Anche gli uomini di Liberty Media non hanno la minima idea di come poter fermare il campione del mondo.

F1, Liberty Media vuota il sacco su Max Verstappen

Max Verstappen ha stregato al F1 di Liberty Media, con Greg Maffei, il proprietario della società che gestisce i diritti commerciali del Circus, che ha parlato chiaramente a “The Paddock Magazine“. L’uomo si è anche concesso una battuta non proprio piacevole, affermando che i valori non verranno mai falsati.

Ecco le sue parole: “A parte rompergli una gamba, come Tonya Harding, non so cosa potremmo fargli. Max è un fenomeno, sta guidando sicuramente quella che è la miglior macchina al momento, ma basta vedere le linee che prende per capire cosa sta facendo. Lui è in grado di percorrerle al meglio, è sbalordititivo. In questo modo, si può capire perché è così più veloce di tutti gli altri“.

Verstappen e la Red Bull si avviano verso altri due anni di dominio, e poi la F1 sarà investita dall’ennesima rivoluzione, che porterà delle power unit del tutto nuove nel 2026. L’impressione è che, sino a quel momento, tutti i rivali del figlio di Jos dovranno restare a guardare da lontano.