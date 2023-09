Dua Lipa, la passione insospettabile nascosta dietro la porta di casa

Dua Lipa è diventata una delle cantanti più note, ma solo pochi conoscono uno dei suoi segreti davvero più incredibili.

Ormai è sempre più difficile riuscire a stare dietro a tutte le grandi novità che si presentano nel mondo della musica. La voglia di spettacolo e di mettersi in mostra ha fatto sì che nelle ultime generazioni sempre più persone abbiano deciso di esibirsi con successo, come ha fatto Dua Lipa.

Nata a Londra, la bellissima ragazza di origini albanesi e kosovare ha fatto parlare di sé moltissimo negli ultimi anni anche grazie a una serie di successi straordinari. I brani che hanno ottenuto i maggiori successi sono stati “Physical”, “Break My Heart” e “Don’t Start Now”.

Sarebbe moltissime altre anche le canzoni che hanno portato la ragazza classe 1995 a essere una delle più amate del mondo. Tra le caratteristiche che l’hanno resa molto apprezzata vi è anche il fatto che non ha mai dimenticato le proprie origini.

Pur essendo fiera di essere cresciuta in Inghilterra, nel 2022 ha deciso di accettare la seconda cittadinanza albanese. Un passaggio che dunque è un grande riconoscimento per una nazione che non ha potuto lanciare cantanti noti in giro per il mondo.

Dua Lipa dunque è l’orgoglio d’Albania e dell’Inghilterra, oltre che degli amanti della musica. Non di solo lavoro e non di sola musica si può vivere, infatti al di fuori degli studi discografici, ma nella Dua Lipa ha modo di poter coltivare una passione che pochi conoscono.

Passione Jaguar per Dua Lipa: niente come la F-Type

Da buona inglese qual è di certo non poteva non nutrire una sensazionale passione per le Jaguar. Queste infatti sono con tutta probabilità le auto britanniche più eleganti che ci possano essere, con il loro stile che è davvero inconfondibile.

Sono molti a essere convinti sul fatto che la bella cantante abbia quasi una collezione di Jaguar in garage, ma la sua preferita è indubbiamente la F-Type. Con questo veicolo più volte ha avuto modo di essere fotografata, il che ha fatto sì che questo coupé potesse essere sempre più apprezzato.

Le sue dimensioni parlano di un’auto da 447 cm di lunghezza, una larghezza di 189 cm e un’altezza di 131 cm. Come tutte le automobili targate Jaguar uno dei punti più importanti è legato alla straordinaria potenza del proprio motore.

Questa F-Type infatti presenta due versioni diverse, con la prima che è davvero economica. Si tratta di un 4 cilindri da 2000 di cilindrata, con la possibilità di erogare fino a 300 cavalli per un picco massimo di 250 km/h e il suo costo è di “soli” 75 mila Euro. Ben diverso il caso della versione P450 75, con quest’ultima che invece beneficia di un 8 cilindri da 5000 di cilindrata e con 450 cavalli.

Il suo prezzo è di 109 mila Euro, ma forse Dua Lipa avrà avuto modo di mettere le mani sulla terza versione. La più potente di tutte è infatti la P575 R75 AWD, con il motore che è sempre 8 cilindri da 5000 di cilindrata, ma i cavalli passano a 575. Questa è l’unica versione che tocca i 300 km/h e il suo prezzo schizza alle stelle: ben 139.400 Euro.