Lotus, arriva la sfida ufficiale a Porsche: presto sapremo tutto quanto

A brevissimo la presentazione del nuovo esemplare con cui lo storico marchio inglese lancerà il guanto di sfida alla rivale Porsche

Lo storico marchio londinese, fondato nel 1948 dall’ingegnere Anthony Colin Bruce Chapman, ha ormai deciso in maniera univoca di abbandonare la produzione di autovetture sportive equipaggiate con motori endotermici a favore della tendenza attuale che vede l’avanzata inesorabile dei motori elettrici a batteria a discapito dei vecchi propulsori endotermici che hanno fatto le fortune dello storico marchio britannico.

Chissà se anche con questa storica rivoluzione il marchio Lotus sarà in grado di mantenere la sua identitaria filosofia di produttore di automobili sportive superleggere, il cui punto di forza non era solamente la potenza espressa dai cavalli del motore, bensì l’elevata leggerezza nel suo complesso. Proprio come sosteneva il suo fondatore, “più potenza fa andare veloci in rettilineo, meno peso fa andare veloci ovunque”.

Lotus Emeya: svelato il nome della nuova sportiva che sfiderà la Porsche Taycan

A seguito del lancio della sportiva Emira e del SUV Eletre, ecco che la leggendaria produttrice inglese di auto sportive Lotus si accinge a mostrare ufficialmente al pubblico la sua ultima creazione: la Lotus Emeya.

La presentazione di rito avverrà tra qualche giorno (precisamente il 7 settembre) e ad oggi quel poco di cui siamo a conoscenza si limita a qualche teaser rilasciato online e al fatto che si tratterrà di una Gran Turismo elettrica a quattro porte, come riportato dallo stesso direttore esecutivo di Lotus Cars Europe, Niels de Gruijter.

La produzione e le prime consegne dovrebbero iniziare nel 2024, permettendo così al marchio di raggiungere l’obiettivo di vendite prefissato pari a 150.000 auto prodotte fino al 2028.

La diretta concorrente a cui la Lotus tenterà di sfilare lo scettro di regina dominante è certamente la Porsche Taycan, coupè GT 4 porte e 4 posti in produzione già dal 2019 e che in Italia nel 2022 è stata acquistata da ben 635 fortunati clienti, raggiungendo il 10% di quota di mercato di vendite Porsche in Italia.

Il successo di Emeya, che ad oggi conosciamo esclusivamente con il nome in codice “type 133”, permetterà a Lotus di incrementare le proprie vendite globali e far uscire il marchio dalla crisi che ha visto vendere lo scorso anno solamente 567 unità. La crisi è probabilmente dovuta anche dal doloroso passaggio dal termico all’elettrico, mal visto dal mondo degli appassionati.

Tornando al teaser pubblicato in rete, nella penombra notturna in cui la vettura è calata si svela il suo profilo coupé e in quel poco che si possa intravedere spicca la firma luminosa continua che unisce sotto un’unica linea LED rossa i fari posteriori.

All’anteriore si scorgono solamente la coppia di strisce luminose bianche orizzontali che puntano verso la parte alta del cofano, il quale probabilmente svolgerà solamente la funzione di secondo bagagliaio non dovendo più ricoprire alcun motore termico.

Non ci resta che pazientare qualche altro giorno in attesa della presentazione ufficiale per avere ulteriori informazioni sul prezzo e su maggiori dettagli che la Emeya è pronta a portare in strada.