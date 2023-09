Verstappen straccia tutti i campioni: nessuno come lui nella storia della F1

E’ vero che tutti i primati sono fatti per essere battuti, ma quanto compiuto da Verstappen rimarrà nei libri di storia molto a lungo.

Max Verstappen ha scritto una nuova pagina dei record storici della categoria regina del Motorsport. Il fenomeno di Hasselt ha, letteralmente, fatto a pezzi la concorrenza nell’arco del 2023, riuscendo a suonare la sua decima sinfonia consecutiva a Monza. Nessuno avrebbe potuto immaginare una RB19 così performante alla vigilia della stagione, specialmente dopo la sentenza del Budget Cap.

In teoria la squadra austriaca avrebbe dovuto subire un penalità in galleria del vento impattante, ma in realtà si è trasformata in una parata. A Milton Keynes hanno evoluto una wing car già molto competitiva, trovando il modo di surclassare la concorrenza. Se nel 2022 la Ferrari e la Mercedes avevano vinto dei Gran Premi, in questa annata Verstappen e Perez non hanno lasciato scampo ai rivali.

Non vi è mai stata una concreta lotta nemmeno tra i due alfieri del team di Milton Keynes. Dopo aver messo in mostra due acuti ad inizio anno, sui tracciati cittadini di Jeddah e Baku, il messicano non si è più ripetuto su altissimi livelli, non riuscendo più a salire sul primo gradino del podio. Sul passo gara Verstappen riesce sempre a fare una differenza clamorosa.

Il nuovo record mondiale di Verstappen

Max ha avuto sempre tante aspettative sulle spalle. Suo padre Jos lo ha elevato per fare, esattamente, quello che sta facendo, ma è andato anche oltre le attese. E’ diventato, di diritto, una delle leggende di questo sport, vincendo il primo Mondiale nel 2021. Il testa a testa sino all’ultima tornata con Lewis Hamilton è stata la miglior vetrina possibile per elevarsi sul tetto del mondo.

Con il passaggio alle monoposto di effetto suolo il nativo di Hasselt si è confermato al top, facendo un ulteriore step verso l’alto. Oggi Max è vicinissimo al terzo riconoscimento iridato ed è riuscito a spazzare via il record dei 9 trionfi di Sebastian Vettel. Nel 2013 il tedesco dominò, in lungo e in largo, e si fermò a 9, sempre al volante della Red Bull Racing.

Da Miami a Monza, dal 7 maggio al 3 settembre, Max Verstappen ha vinto 10 GP di fila. Un numero impressionante che, da appassionati di F1, ci auguriamo non sia più battuta in un altro campionato. Significherebbe un altro dominio schiacciante e, mai come oggi, c’è un clamoroso bisogno di una bagarre al vertice.

L’olandese ha raggiunto una maturità agonista tale che non sembra sia possibile una inversione di tendenza. Dopo Monza l’olandese potrebbe continuare a vincere nelle prossime tappe asiatiche. La Red Bull Racing riesce a fare uno sport a sé e questo non lascia spiragli alla concorrenza.

Max è l’unico, inoltre, ad aver vinto nella medesima stagione sui 4 tracciati storici della F1, ovvero Monaco, Silverstone, Spa Francorchamps e Monza. A Singapore Max potrà perfezionare il suo record personale, riuscendo a salire addirittura ad 11. Persino il primo pilota che riuscirà a fermare questa striscia scriverà una piccola pagina di storia.