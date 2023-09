Tesla, decisione ufficiale: era quello che tutti i clienti aspettavano, i dettagli

La Tesla sta ottenendo un grande successo, ed oggi vi parliamo del nuovo modello che è appena uscito. Che gioiello.

Il marchio Tesla è in una fase molto positiva, in cui le vendite sono alle stelle, in netto contrasto con quanto accadde lo scorso anno. La compagnia di Elon Musk, infatti, ha vissuto una situazione molto delicata pochi mesi fa, ma l’abbassamento dei prezzi dei vari veicoli ha dato una grossa mano in termini di vendite.

La Tesla è tornata ad essere una superpotenza nel campo delle emissioni zero, anche se, soprattutto dalla Cina, sta arrivando una grande concorrenza. Sfruttando il discorso emissioni zero, tanti colossi della tecnologia come Xiaomi e Huawei sono scesi in campo, e sono pronti per presentare le loro auto elettriche.

Tuttavia, recuperare il gap dalla casa californiana non sarà affatto semplice, ed ora è arrivato anche un nuovo modello che fa paura a tutti. Stiamo parlando del restyling della Model 3, ovvero l’auto più economica e venduta di questo costruttore, che ha migliorato tanti aspetti.

Tesla, ecco il restyling della Model 3

Il design e tanti altri elementi della Tesla Model 3 sono stati rivisti nel restyling appena svelato, che portà con sé un gran bel numero di novità. Alcune grandi novità sono poi il totale debutto della vettura a trazione posteriore, ma anche le versioni Long Range ed a trazione integrale stuzzicano e non poco, anche se tutti questi modelli non arriveranno in Europa prima della fine di ottobre, così come in Medio Oriente.

Per quanto riguarda il restyling, notiamo subito delle linee più affilate, con un’aerodinamica che pare maggiormente ricercata. Alcuni aggiornamenti hanno portato alla riduzione del rumore del vento, regalando a chi si trova a bordo una situazione di silenzio totale nel momento in cui si viaggia.

Altri passi in avanti sono stati fatti sul fronte dell’autonomia, salita dell’11-12%, ovvero a circa 554 km nel ciclo WLTP per la RWD, mentre la Long Range arriva addirittura a 677. In questo caso, siamo davvero vicini ai livelli delle vetture con motore a combustione, con la Tesla che, in tal senso, punta a fare ancora di meglio.

Tornando sulla zona della carrozzeria, è evidente il grande aggiornamento subito dai fari, con quelle posteriori che ora hanno luci nuove e sono integrate nel portellone. La carrozzeria, invece, aggiunge due nuovi colori, ovvero quello Ultra Rosso e Grigio Stealth, ma anche nuovi cerchi pneumatici.

Nuovissimo anche il sistema audio premium, che è stato progettato proprio dal marchio della California. Esso è dotato di ben 17 altoparlanti, due subwoofer e due amplificatori, e c’è da dire che l’esperienza di ascolto della musica o di altro sarà del tutto nuova per chi la acquisterà.

Come detto, ci saranno da attendere un paio di mesi per poterla vedere dalle nostre parti, ma siamo sicuri che sarà corsa all’acquisto. La casa americana continua a fare dei passi da gigante, e questo restyling può essere il lancio definitivo. Presto avremo le prime risposte sul fronte delle vendite, e la crescita del mercato delle elettriche sa di buon inizio per questo modello.