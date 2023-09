Mini, tragedia per gli appassionati: le prime foto scatenano il finimondo

Incredibile novità in casa Mini, con una serie di cambiamenti che hanno sconvolto gli appassionati che non si aspettavano certe notizie.

Da diverso tempo a questa parte c’è sempre grande attesa per quanto riguarda le novità in casa Mini, con l’azienda britannica che sta facendo di tutto per poter crescere. La sua collaborazione con la BMW è sicuramente molto apprezzata dai fan, ma ora sono rimasti stupefatti.

Ciò che infatti ha sempre caratterizzato questa marca è il fatto di aver dato vita a una serie di vetture di altissimo livello prestazionale, pur mantenendo comunque dimensioni molto contenute. Si tratta questa di una grande innovazione e che soprattutto è stata fin da subito molto apprezzata dai giovani.

La Mini ha fatto così in modo di poter far parlare di sé, in particolare grazie agli ottimi risultati ottenuti con la Countryman. Questo modello è pronto a rifarsi il look, con alcune immagini che giungono direttamente dalla pagina di Instagram “Cochespias1”.

Al suo interno viene mostrata una nuova Countryman, ben diversa da quella che tutti abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare. Ecco dunque come mai ci sono state molte discussioni a riguardo e alcuni appassionati hanno già storto il naso.

Nuova Mini Countryman: i cambiamenti fanno discutere

Ecco allora che dalla nota e prestigiosa pagina di Instagram in questione si ha modo di capire come sarà la Mini Countryman per il 2024. Il design è ben diverso rispetto a quella del passato, anche se non vengono modificate le linee classiche della Mini.

Queste però vengono leggermente differite rispetto al passato, rendendole così molto più taglienti e in qualche modo sportiva. Grandi cambiamenti anche per quanto riguarda i gruppi ottici, con questi che hanno modo di unirsi con delle linee decisamente più morbide da parte della Mini.

Gli appassionati hanno imparato a conoscere la Mini come un’auto che possa essere quanto più stradale possibile, ma in questo modo risulta decisamente più sportiva. Risulta comunque sempre molto elegante, il che deve essere il punto di partenza per un’auto del genere.

Grandi cambiamenti si possono vedere anche per quanto riguarda l’assetto tecnologico. In questo caso infatti vi è una modifica per il sistema infotainment, con lo schermo che passa dal classico rotondo a uno Oled. Per gestire la componente tecnologica, la Mini ha adottato al suo interno il sistema Mini Operating System 9.

Non si ha ancora modo di conoscere precisamente quando questa Mini verrà lanciata ufficialmente. Tra le novità che si attendono c’è il fatto di capire quale potrà essere il suo prezzo e soprattutto che tipo di motore verrà montato. Se dal design si possono notare dunque queste prime modifiche non è da escludere che anche internamente possa modificarsi e chissà che non possa presentarsi con una verve molto più elettrica.