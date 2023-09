Alfa Romeo, il grande rimpianto dei clienti: lo volevano tutti, ma non sarà fatto

Il marchio Alfa Romeo ha prodotto tante auto da sogno, ma una non la vedremo mai. Ecco qual è il sogno spezzato dei fan.

In casa Alfa Romeo sono giorni di grande attesa per la nuova Supercar, sulla quale stanno per essere tolti i veli. Mercoledì 30 di agosto, alle ore 17, vedremo finalmente le forme di quella che dovrebbe chiamarsi 33 Stradale, in omaggio allo storico modello degli anni Sessanta. Il nome, secondo le indiscrezioni, sarà anche un’indicazione delle unità prodotte.

L’Alfa Romeo sta spingendo molto su questo modello, che però è già sold-out e che sarà in produzione solo a partire dal 2026. Nel frattempo, si è ormai capito che un modello davvero splendido in base ad alcuni render non sarà mai prodotto, con grande dispiacere da parte di tutti gli amanti di questo splendido marchio.

Alfa Romeo, ecco il modello che non vedremo mai

Uno dei modelli di maggior successo degli ultimi anni in casa Alfa Romeo è senza dubbio la Giulia, che assieme al SUV Stelvio ha segnato il rilancio del marchio. La berlina ad alte prestazioni fu fortemente voluta da Sergio Marchionne, all’epoca presidente della Ferrari, che volle tirar su un costruttore storico, che però da troppi anni era caduto nell’oblio.

C’è da dire che la Giulia ha dato grandi soddisfazioni alla clientela, ma ora stiamo per salutare la sua versione con motore a combustione. Nel 2024 ci sarà il canto del cigno della Quadrifoglio con l’ultimo restyling, prima di cedere il passo alla Giulia elettrica nel 2025, anche se non è sicuro che il nome resterà questo.

Dunque, è bene prepararsi per un doloroso addio, con la Giulia, o la sua erede, che nel 2025 sarà la prima Alfa Romeo proposta solo in elettrico, senza la possibilità di scegliere quella con motore termico. Tuttavia, ora c’è anche l’ufficialità sul fatto che non vedremo mai un altro modello fortemente voluto dagli appassionati.

Uno dei più grandi rimpianti dei fan di questo marchio è il mancato arrivo di una Giulia Sportwagon, ovvero in versione Station Wagon. Sin dal 2015, quando fu annunciato il debutto di questa berlina, in molti speravano in un arrivo di questa variante, ma è sicuro che non la vedremo. La casa di Arese ha infatti annunciato i propri modelli futuri, ed almeno sino al 2028, non ci sarà mai spazio per una versione di questo tipo, dal momento che si punta su tutt’altro.

Le Station Wagon sono praticamente state escluse dai piani di Stellantis, che ha in mano anche il marchio del Biscione, e si punterà sempre di più sui SUV e su altri tipi di carrozzerie. Nel 2027, ad esempio, arriverà un’ammiraglia del tutto ad emissioni zero, che sarà la vettura più grande della casa lombarda in termini di dimensioni.

Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “2NCS“, potete dare un’occhiata ad uno splendido render di questa versione, ancor più aggressiva e sportiva nel suo design. Siamo sicuri che un modello di questo tipo, sul fronte delle vendite, avrebbe ottenuto un buon successo.