La Ferrari “molla” un Mondiale di F1: le parole del boss sono sibilline

In casa Ferrari è stata presa una decisione che pare evidente, riguardo ad un episodio che fa ancora discutere i fan.

La pausa estiva è ormai terminata, ed il mondiale di F1 si prepara a tornare in azione. Il Gran Premio d’Olanda, che si correrà domenica a Zandvoort, è uno degli appuntamenti più attesi, anche se il discorso non è valido per la Ferrari. Non è un mistero che la SF-23 possa soffrire enormemente su questa pista.

I curvoni ed i banking del tracciato olandese non dovrebbero sposarsi al meglio con la SF-23, come era già accaduto nel biennio precedente. La Ferrari, nel frattempo, ha comunicato una decisione che non farà piacere ad un suo ex pilota, che sta lottando, in questi mesi, per riprendersi un mondiale di tanti anni fa.

Ferrari, Vasseur si esprime sul caso Massa 2008

Uno degli episodi più clamorosi e controversi della storia della F1 risale a 15 anni fa, alla stagione 2008, quando la Ferrari vinse il suo ultimo mondiale costruttori. Il piloti però, vide la clamorosa beffa per Felipe Massa, che perse il mondiale a casa sua, in Brasile. Il pilota del Cavallino corse da campione del mondo negli ultimi giri, ma Lewis Hamilton superò Timo Glock all’ultima curva, prendendosi i punti necessari per il titolo.

Tuttavia, l’episodio messo sotto accusa da Massa non è certo relativo alla gara finale di Interlagos, ma a ciò che accadde a Singapore poco più di un mese prima. Si tratta della gara del famoso crash-gate, con Nelson Piquet che andò a muro di proposito. Dopo alcune dichiarazioni scottanti dell’ex boss della F1, ovvero Bernie Ecclestone, Massa è tornato all’attacco, e sono alcuni mesi che si parla di questa vicenda.

Ecclestone ha infatti detto che lui e Max Mosley, all’epoca il presidente della FIA, erano perfettamente a conoscenza di quanto accadde, ma fecero silenzio per preservare l’immagine della F1 da quello che sarebbe stato un enorme scandalo. Ora Massa però vuole giustizia.

Dopo alcuni periodi di riflessione, il brasiliano ha annunciato che i suoi avvocati hanno avviato un’azione legale, anche se pensare di cambiare il risultato 15 anni dopo è pressoché impossibile, ma è giusto che il pilota si giochi tutte le proprie carte per prenderesi quel mondiale che ha sempre sognato.

Alla vigilia del Gran Premio d’Olanda, il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha fatto capire che il Cavallino non sarà al fianco di Massa nel corso della sua battaglia legale. Le parole del boss alla stampa, infatti, rendono bene l’idea di quella che è la posizione della Ferrari.

Ecco cosa ha detto: “Come potete immaginare, non è mia intenzione fare commenti su questa vicenda. Ho un buon rapporto con tutte le parti interessate ed è piuttosto difficile. Sicuramente, all’epoca c’erano delle circostanze eccezionali, ma credo che stiano cercando di spingere la FIA per conoscere il risultato dell’evento alla bandiera a scacchi. Di sicuro, tutto è molto strano, non sono un grande sostenitore del cambiamento di risultato dopo 15 anni“