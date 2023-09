Fermi tutti, sta per tornare Maserati: è in arrivo una nuova supercar dall’anima selvaggia

La Maserati è pronta a mettersi in evidenza con un modello storico e questo ritorno è sicuramente ben gradito dagli appassionati.

Sono davvero tanti i marchi che hanno reso l’Emilia in assoluto la più importante e ambita terra dei motori. La Maserati è uno di questi e ha dimostrato nel corso del tempo di potersi perfezionare sempre di più anche grazie ad alcuni cambiamenti.

Uno dei modelli che in assoluto ha avuto modo di far parlare maggiormente di sé negli ultimi anni è senza ombra di dubbio la GranTurismo. Quest’ultima è un’automobile che si presentava per la prima volta sul mercato nel 2007 e si è aggiornata di recente, nel 2022.

La seconda storica versione si presenta con una lunghezza di 460 cm, una larghezza di 195 cm e un’altezza di 135 cm, il che le dà modo di essere un coupé favoloso. Il motore è davvero un gioiello e dà modo alla casa emiliana di poter sprigionare una potenza sensazionale.

Il motore classico era il V8, ma già di recente ha subito una grossa e importante variazione, con la volontà di alleggerire la vettura e utilizzare un V6. In questo modo la potenza massima poteva essere di circa 302 km/h, ma sono state diverse le versioni speciali di queste automobili.

Ecco allora che è tempo di ammirare anche un’altra grande versione della GranTurismo, nella nuova versione che sarà presentata nel 2024. Dopo la novità elettrica dettata dalla GranTurismo Folgore ora è tempo di ammirare e di conoscere la GranTurismo Modena.

Maserati GranTurismo Modena: ecco cosa aspettarsi

Va ricordato fin da subito come la Maserati di sicuro non avrà intenzione di accontentarsi di questi due modelli, perché nel 2025 si parla già di affiancare la Folgore e la Modena alla Cabrio. Ovviamente uno dei grandi punti di forza della Maserati è il suo motore eccezionale.

Ecco allora come mai, pur abbandonando lo storico V8, la Modena utilizzi il motore V6 Nettuno che è utilizzato sulla MC20. Si tratta di un’auto che avrà modo di erogare così al massimo 490 cavalli, con una velocità di punta di 302 km/h.

Molto bene anche per quanto riguarda l’accelerazione, tanto è vero che potrà passare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. Una delle grandi novità riguarda però anche i vari assetti che si possono scegliere per guidare la GranTurismo Modena nel modo più semplice e comodo.

Per il veicolo in questione infatti si può passare senza problemi dalla categoria Sport, a quella GT, fino anche alla Comfort. In questo modo si può così ottenere una tranquillità incredibile alla guida.

Gli interni inoltre sono rifiniti prendendo ispirazione da Piazza del Campidoglio a Roma, con il lavoro che è avvenuto a livello manuale in modo tale da poter essere quanto più attento possibile ai dettagli. Il costo di partenza di questa auto è di 180 mila Euro, ma sicuramente li vale tutti.