Di Maria torna a “flirtare” con l’Italia: che smacco per gli Agnelli

Angel Di Maria ha lasciato l’Italia e la Juventus, ma il Belpaese rimane nel suo cuore grazie a una Lamborghini che fa sognare.

Nonostante sia durata solamente un anno la sua avventura in Serie A, non ci sono dubbi sul fatto che Angel Di Maria sia stato in grado di regalare grandi momenti e spettacolo a non finire. L’argentino con la maglia della Juventus ha fatto vedere il proprio enorme talento, anche se spesso è stato limitato dagli infortuni.

Dopo una carriera eccezionale, dove ha avuto modo di vincere tutto quello che si poteva vincere, Di Maria quest’estate è tornato a casa. Il Benfica per lui è infatti una società speciale, quella che lo ha portato per la prima volta in Europa.

Il campionato portoghese dunque si arricchisce ancora una volta di un nuovo grande protagonista, con il Fideo che è pronto a dare una mano a una serie di giovani terribili delle Aquile di Lisbona. Prima di arrivare alla Juventus, Di Maria si era messo in mostra con le gloriose maglie del Real Madrid e del Paris Saint Germain su tutte.

Con i Blancos fu artefice di una sensazionale finale di Champions nel 2014, diventando l’eroe del Derby vinto contro l’Atletico Madrid, mentre con i parigini nel 2020 perse l’ultimo atto contro il Bayern Monaco. L’apice della carriera l’ha però ottenuto con la maglia dell’Argentina, infatti in nazionale ha saputo vincere tutto, in particolare Copa America e Mondiale.

Dunque non sono mai mancati anche i grandi contratti faraonici per Angel Di Maria che ha potuto dare vita a una splendida collezione di automobili. Una su tutte è stata quella che ha maggiormente fatto innamorare l’argentino, ovvero una Lamborghini da sogno.

Lamborghini Huracan: il bolide di Di Maria

Per un campione come Angel Di Maria era normale che vi volesse una delle automobili più belle e più potenti al mondo. A far parte della categoria vi è sicuramente la Lamborghini Huracan, un bolide che fa impazzire tutti quanti.

La sua lunghezza è di 452 cm, la larghezza di 223 cm e l’altezza di 116 cm, il che le permette di essere un coupé dalle forme sportive e aggressive. Sono diversi i modelli che sono stati progettati dalla Lamborghini, con il primo modello che la LP 610-4.

Si tratta di una versione che prevede un telaio in fibra di carbonio, con qualche elemento in alluminio. Presenta un peso complessivo di ben 1422 kg, ma ciò che interessa sicuramente maggiormente a Di Maria, e agli amanti della Lamborghini, è il suo motore.

Siamo di fronte a un sensazionale Audi V10 da 5200 di cilindrata, con la potenza massima che è in grado di erogare che permette di toccare i 610 cavalli. Ecco allora come la Lamborghini Huracan abbia modo di poter arrivare fino a un massimo di 325 km/h come picco massimo.

Un grande aspetto della Huracan è anche la sua accelerazione. In breve tempo questa auto ha modo di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi e anche a 200 km/h rimane per un decimo al di sotto dei 10 secondi. Anche se ora è in Portogallo, l’Italia rimane nel cuore di Angel Di Maria. Un bello smacco anche per gli Agnelli visto che l’auto in questione non fa parte della galassia Stellantis.