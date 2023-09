Svelato il SUV italiano che ha stregato Max Allegri: è un vero mostro

Max Allegri si gode una macchina davvero favolosa, un gioiello che è l’orgoglio dell’industria automobilistica italiana.

Si è discusso davvero tantissimo in questi ultimi anni per quanto riguarda la figura di Massimiliano Allegri, con il tecnico toscano che ha sempre diviso. Molti infatti non lo ritengono adatto per la Juventus, mentre per altri è colui che darà il via alla riscossa di Madama.

Quello che è innegabile è che la Juventus del primo ciclo di Allegri non è di certo la stessa squadra che ha tra le mani in questo momento. Va ricordato inoltre come il Conte Max sia uno dei quattro tecnici della storia bianconera ad aver disputato una finale di Champions.

L’impresa è riuscita solo a Vycpalek, Trapattoni e Lippi, questi ultimi gli unici che hanno potuto vincerla con i bianconeri. Allegri ci è andato molto vicino prima nel 2015, dove perse con il Barcellona, e poi nel 2017, dove fu fatale il Real Madrid.

Nel mezzo però sono arrivati ben sei Scudetti consecutivi in altrettanti campionati e forse non era poi così scontato laurearsi in modo così dominante i migliori in Serie A. Ora la Juve sta vivendo un momento di profondo rinnovamento e Allegri sta pagando forse anche delle colpe non sue.

Il tecnico non sta solo facendo da allenatore, ma per un anno è stato di fatto anche il collante tra squadra e dirigenza. Con l’arrivo di Giuntoli avrà modo di concentrarsi solo in panchina alla sua Juve e intanto il tecnico dei bianconeri può vantare anche un’automobile tutta italiana e davvero bellissima.

Alfa Romeo Stelvio: potenza ed eleganza

Anche l’Alfa Romeo, proprio come Massimiliano Allegri, dopo uno straordinario momento della propria storia ha vissuto nel tempo dei periodi di profonda flessione. La casa lombarda ha saputo rimboccarsi le maniche e negli ultimi anni la situazione è cambiata.

La nascita della Stelvio rappresenta un favoloso rilancio sul mercato da parte dell’Alfa Romeo, con un’auto che è un gioiello meraviglioso. Si tratta di un veicolo da 469 cm di lunghezza, una larghezza di 190 cm e un’altezza da 167 cm, dandole così modo di essere omologata per cinque persone.

Tra i massimi punti a favore della Stelvio vi è indubbiamente il suo eccezionale assetto su strada. Sono poche le automobili che riescono a mantenersi ancorate all’asfalto come è in grado di fare l’Alfa Romeo Stelvio e soprattutto è davvero molto maneggevole.

Pur essendo un’auto di dimensioni davvero molto considerevoli non dimentica però la propria anima sportiva. Ecco allora come l’Alfa Romeo abbia deciso di dare vita a due versioni diverse: benzina e diesel.

Sappiamo benissimo come questa scelta sia vincente, infatti i clienti della casa di Milano molto spessi sono legati alla tradizione. Sono due i modelli disponibili e vi è la versione a benzina con un 4 cilindri da 2000 di cilindrata e da 280 cavalli, con velocità fino a 230 km/h.

La benzina arriva anche a essere un 6 cilindri da 2900 di cilindrata con 519 e un prezzo da urlo: 104.500 Euro. Allegri dunque si può godere il suo gioiellino, un orgoglio tutto italiano e che lo renderà fiero quando gira in auto.