L’assurda Supercar di Karim Benzema: se la ripaga in 9 giorni

Ecco con quale auto ama viaggiare il fortissimo attaccante ex Real Madrid, Karim Benzema: e come può pagarsela.

Se qualcuno non sa come mai venga chiamato “Karim the dream” o non si interessa minimamente del pianeta calcio o semplicemente non ha mai guardato una gara di Karim Benzema. Avete presente il classico numero 9 tra i più forti al mondo ed in grado di segnare di destro, sinistro e testa da tutte le posizioni? Ecco chi è Benzema, Pallone d’oro 2022.

97 partite con 37 gol nella nazionale francese con cui ha perso il Mondiale del 2022 in finale, 648 con ben 354 gol in tutte le competizioni con il Real Madrid. Karim è stato uno dei calciatori più forti degli ultimi anni e solo oggi a quasi 36 anni ha deciso (come poi hanno fatto in tanti) di andare a guadagnare qualcosa in più nel campionato saudita.

Clamoroso Benzema: guardate cos’ha combinato

Campionato che quando arrivò lui non era poi così competitivo, in pochi mesi però di campioni ne sono arrivati ed allora per Benzema sarà come giocare un po’ una seconda Champions League. Al momento il francese gioca a Gedda con i gialloneri dell’Al-Ittihad, ma a dirla tutta proprio lui non è uno di quelli che di soldi in carriera ne abbia guadagnato pochi.

Tanto da potersi permettere anche l’acquisto di qualche bella casa o delle solite supercar con cui vediamo sfrecciare gli sportivi di tutto il mondo. Lui, Benzema, ha già a casa delle Ferrari, Bugatti, Lamborghini, ma ultimamente si è fatto un vero e proprio regalo da collezionisti. Con tanto di foto social, ovvio, affinché tutti possano sapere tramite Instagram che quella macchina lui ce l’ha. E può anche pagarsela in pochissimo tempo. Ecco in che senso.

La splendida Bugatti Chiron è presente al mondo in soli 500 esemplari, uno dei quali a proposito di ex Merengues, la possiede Cristiano Ronaldo. L’attaccante classe ’87 non ha voluto essere da meno e ne ha comprato una nera. Il costo è di 2,5 milioni di euro, un vero e proprio patrimonio.

Quanto ci mette Benzema a pagarsela? 10 giorni circa. Avete letto bene, una settimana più tre allenamenti ed ecco estinguere il suo debito con la concessionaria, visto che l’ingaggio del fortissimo The Dream in Arabia è di 100 milioni all’anno. Ormai le cifre clamorose offerte dalle squadre della Lega saudita stanno compromettendo il calciomercato a livello mondiale. Ma potersi permettere una Chiron in poco più di una settimana non è certo da tutti.