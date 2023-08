Pazzia Porsche, un cliente ha chiesto l’impossibile: “La più complessa che abbiamo mai eseguito”

Persino i più grandi tecnici al mondo devono sforzarsi per mettere in strada delle vetture innovative. Guardate questa spettacolare Porsche elettrica. Sembra uscita da un museo.

Migliorare una opera d’arte come la Porsche Taycan Turbo S è roba per artisti conclamati. La vettura elettrica della casa teutonica ha rappresentato un cambio di paradigma radicale rispetto a tutti i precedenti modelli. Il brand, facente parte del Gruppo VW, ha puntato con risolutezza sulle vetture alla spina, dopo essere ripresi grazie al lancio dei SUV.

L’auto è stata svelata, per la prima volta, al Salone dell’automobile di Francoforte nel settembre 2019. La vettura venne sviluppata sulla base del concept car Mission E e fu costruita su nuova piattaforma J1. E’ la prima EV con la ricarica in corrente continua da 270 kW a 800 Volt. Nonostante il peso del pacco batteria la vettura tedesca è una scheggia sul dritto, risultando agile anche nei tratti misti.

Per limitare gli ingombri della batteria nell’abitacolo, nella parte posteriore dietro i sedili anteriori, i tecnici hanno elaborato un ingegnoso sistema con due incavi. L’abitabilità dei 2 passeggeri posteriori è buona, grazie allo spazio ottenuto all’interno del pacco batteria. La frenata rigenerativa riesce a recuperare sino a 265 kW di potenza. La Turbo S, inoltre, presenta un sistema di ricarica da 800 Volt che garantisce una ottima autonomia, oltre che prestazioni da autentica regina.

Secondo quanto riportato da Porsche, le batteria possono essere ricaricate dal 5% all’80% in appena 22,5 minuti in caso di utilizzo di caricabatterie rapido in corrente continua ad una colonnina di ricarica con potenza di 270 kW. La Taycan Turbo presenta un’autonomia di 323 km. Il modello Turbo S ha un coefficiente di resistenza, leggermente superiore, pari a 0,25.

Porsche, una speciale Taycan Turbo S

L’artista Shangai Ding Yi ha voluto apporre il suo marchio di fabbrica su questa Porsche elettrica. Il programma Sonderwunsch cosente ai clienti personalizzazioni di altissimo profilo. Il cliente è coinvolto nel tailor made, con una partecipazione di progettisti e sviluppatori. Ding Yi ha collaborato con i tecnici del team di design Porsche e agli esperti di Porsche Exclusive Manufaktur nella creazione di una vera opera d’arte.

Ding Yi ha richiesto la verniciatura più difficile di sempre e Porsche non si è fatta pregare. Si tratta di una sovrapposizione stratificata di segni reiterati. I simboli sono stati curati con una attenzione manicale sulle enormi tele, come osserverete in basso nel video del canale YouTube Automoto Network. I differenti livelli di forme e tonalità hanno fato vita ad una personalizzazione spettacolare.

Le piccole croci, autentico emblema dell’artista cinese, sono state riprodotte sulla carrozzeria della Taycan, sulla base dell’opera “Apparence of Crosses 2022-2” adattandola al cofano, allo spoiler posteriore e ai gusci degli specchietti. Sono state usate pellicole per la mascheratura con una pittura separata per ciascun inserto. I dettagli special sono inseriti anche all’interno dell’abitacolo. Per completare quest’opera d’arte è stata apposta una verniciatura a doppia mano per evitare ogni forma di usura sulle strade di Shangai.