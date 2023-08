Leclerc fa sognare i tifosi per il futuro: la rivelazione su Vasseur che gasa tutti

Charles Leclerc ha preso parte alla conferenza stampa del GP d’Italia, parlando di un buon risultato come obiettivo da raggiungere.

Il Gran Premio d’Italia è arrivato, con squadre e piloti che sono già da diverse ore all’interno del paddock di Monza. La Ferrari e Charles Leclerc non arrivano di certo nel miglior momento, dopo l’ennesima gara deludente che si è svolta in Olanda, sul complesso tracciato di Zandvoort.

Leclerc ha regalato un sogno ai fan nel 2019, quando riportò la Rossa al top a Monza dopo nove anni di digiuno, ma ora la situazione è di nuovo disperata. Le Red Bull sono imprendibili, ma Charles ci ha spesso regalato delle belle sorprese, ed una pista come questa può aiutare la SF-23.

Leclerc, ecco le sue parole in conferenza stampa

Charles Leclerc è stato uno dei grandi protagonisti della conferenza stampa del Gran Premio d’Italia, che ha già vinto nel 2019. Il successo sembra essere un sogno impossibile, ma è molto probabile che ci si possa giocare il podio, visto il buon potenziale della Ferrari su piste veloci.

Ecco le sue parole: “Quando abbiamo corso a Spa-Francorchamps, abbiamo gestito il passo gara senza mai avere troppi problemi quando la Mercedes di Hamilton si avvicinava. Vogliamo fare lo stesso anche qui, anche se prima delle prove libere non voglio sbilanciarmi. Vediamo cosa riusciremo a fare“.

Leclerc ha poi frenato gli entusiasmi: “Se devo essere onesto, la lotta per la vittoria mi sembra fuori portata, a meno che le Red Bull non abbiano problemi. Credo che anche la pole position possa rivelarsi fuori portata per noi, ma ad ogni pista i valori cambiano e c’è da vedere quello che sarà il livello dei nostri rivali diretti“.

Charles ha poi parlato di un grande ottimismo verso la sua squadra: “I problemi che abbiamo siamo riusciti a capirli, ma è chiaro come sia più complicato risolverli. Ho grandissima fiducia in Vasseur e nel piano che ha illustrato al team, abbiamo dei grandi ingegneri, ma sarà importante anche chi arriverà da fuori. Magari, infatti, ci porteranno un nuovo punto di vista“.

Il monegasco ha poi parlato della rivalità con Carlos Sainz, ammettendo che anche per lui può essere importante: “Non posso dire di non guardare la classifica, perché Carlos è il mio compagno di squadra ed ha la mia stessa macchina. Però c’è da dire che lottiamo per delle posizioni che non sono quelle che vogliamo, ed è chiaro che guardo meno la classifica rispetto a quando sei davanti“.

Una buona notizia deriva dal fatto che sono previsti ulteriori sviluppi per le prossime gare: “Non ci saranno novità corpose, ma comunque porteremo alcuni aggiornamenti. Magari sarà qualcosa che ci aiuterà a superare le difficoltà avute questa stagione, come il fatto di avere un’auto veramente molto imprevedibile in certe situazioni. A volte ho dovuto accettare di avere di sottosterzo, una cosa che non mi piace molto, ma è utile per cercare di evitare problemi con le raffiche di vento“.