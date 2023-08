Alfa Romeo da brividi, l’indizio fa impazzire i fan: sta per arrivare davvero

Grande novità in casa Alfa Romeo, con un indizio che ha mandato in delirio tutti i fan della leggendaria azienda italiana.

Sono poche le case automobilistiche che nel corso degli anni hanno dimostrato di potersi legare così tanto con la propria gente come ha fatto l’Alfa Romeo. Essere “alfista” è molto di più del semplice fatto di possedere una di queste automobili e per questo motivo ogni novità è sempre ben accetta.

Il colosso italiano in questi anni ha dimostrato di poter essere una superpotenza, anche per il fatto che ha saputo rialzare la testa dopo anni bui. Il ritorno in F1 è stato indubbiamente uno dei grandi vantaggi che ha dato modo all’Alfa Romeo di tornare vincente e competitiva come un tempo.

Ciò che però rimarrà per sempre nel cuore degli appassionati sono alcuni modelli stradali che hanno fatto la storia. L‘Alfa Romeo ha avuto modo nel tempo di poter alternare la produzione non solo di vetture vendute in larga scala, ma anche di edizioni speciali.

Proprio queste ultime hanno avuto modo di entrare nella leggenda, soprattutto quelle prodotte nei mitici anni ’60. Tra le migliori vetture di sempre di casa Alfa non si può di certo non citare la 33 Stradale, un’auto che ha visto la luce solo per 18 esemplari.

Tra il 1967 e il 1969 questa vettura ha saputo far parlare di sé in tutto il mondo ed è proprio per questo motivo che tutti quanti volevano un suo ritorno. Ora l’Alfa Romeo lancia dei favolosi segnali alla sua gente da questo punto di vista ed è molto probabile che nel prossimo futuro giungerà un grande ritorno.

Alfa Romeo 33 Stradale: le prime novità

Da diversi mesi a questa parte si stanno rincorrendo sempre di più le voci sul lancio della nuova 33 Stradale e la data ufficiale è il 30 agosto. La voglia di conoscere un modello iconico finalmente prossimo al ritorno in strada ha catalizzato l’attenzione della maggior parte degli appassionati.

Di recente però l’Alfa Romeo ha voluto stuzzicare ancora di più la fantasia della sua gente, mettendo sui propri canali social una presa d’aria che con tutta probabilità farà parte della prossima 33 Stradale. Si tratta di un piccolissimo suggerimento su quello che si potrà vedere, ma la presentazione ufficiale sarà alle ore 17 del 30 agosto 2023.

Nell’ultimo periodo l’azienda lombarda ha capito che per potersi imporre nel mercato automobilistico è importante anche sfruttare in modo attento e intelligente i social. In questo modo, lanciando solo poche volte le varie immagini dell’auto, si è potuto far volare la fantasia della clientela.

L’obiettivo è quello di creare un’auto che possa essere competitiva con la Maserati MC20, infatti con tutta probabilità il motore sarà un V6. Altre voci di corridoio invece parlano di una Alfa Romeo 33 Stradale che sarà totalmente elettrica.

La bravura dell’azienda italiana è stata quella di celare quanto più possibile ogni novità riguardante la vettura. Ci saranno grandi innovazioni e l’Alfa Romeo ha tutte le carte in regola per poter far parlare di sé con la nuova 33 Stradale.