Non è una semplice Porsche, è un’opera d’arte: il numero di cavalli è fuori dal comune

Vi sono auto che ci fanno tornare bambini. Senza nulla togliere ai nuovi silenziosissimi gioielli Porsche elettrici, la Slant Nose ci riporta il cuore in gola.

Vi sono supercar che negli anni ’80 hanno fatto impazzire di gioia i petrolhead e che conservano ancora un fascino inimitabile. Non è facile dimenticare quell’epoca d’oro, soprattutto per coloro che hanno avuto il piacere, da giovani, di guidare bolidi con potenze strepitose. Le auto erano meno tecnologiche, ma erano tutti un po’ più felici con il rombo di un motore Porsche dietro al sedile.

Se state cercando di scacciare i pensieri dall’epoca d’oro dei motori vi consigliamo di non farvi male con le caratteristiche tecniche della 930 Slantnose Turbo. Questa Porsche è un concentrato di CV impazziti perché vi basterà cliccare in basso sul video del canale YouTube Tedward per comprendere le straordinarie sinfonie che fuoriescono dall’iconico motore prodotto a Stoccarda.

Chi ha detto che la velocità di punta è tutto? La 930 Slantnose Turbo poteva raggiungere i 265 km/h. Si tratta della versione omologata stradale del bolide che, in pista, faceva piangere gli avversari. La concessionaria Porsche di Santa Clarita, nella contea di Los Angeles, ha scelto di recuperare questo vecchio mostro, scegliendo per l’adozione del muso discendente “X83”, prerogativa della gen 964 in Giappone.

Una Porsche da togliere il fiato

Colore a parte, piuttosto opinabile, il risultato è pazzesco, anche perché questa 930 è stata impreziosita da un flat-six turbo da 3,5 litri, invece del 3,3 litri. I miglioramenti? Con il radiatore dell’olio modificato, un differente cambio con un differenziale autobloccante e numerose migliorie, si sono superati gli 850 cavalli. Il motore presenta un sistema di raffreddamento dell’olio fatto su misura e di un cambio a slittamento limitato.

Sono state anche perfezionate le sospensioni con elementi della generazione 997 GT3 RS con l’aggiunta dei coilover by MCS. La vernice Rubystar, personalizzata con strisce da corsa, incorpora un design ispirato ai modelli di colori del 75° anniversario della Porsche. L’abitacolo non passa inosservato con elementi turchesi e sedili psichedelici. Il quadro strumenti ha componenti Porsche originali.

Immancabile la radio Porsche con un sistema audio Blaupunkt personalizzato. “Questo progetto è la realizzazione più ambiziosa che abbiamo fatto in una sfida di restauro di Porsche Classic (Werks Reunion)“, ha annunciato Beau Boeckmann, Presidente e Direttore operativo di Galpin Motors, come riportato su Autoweek. Di recente è tornato in strada un modello storico della casa di Stoccarda, restaurato in una chiave ultramoderna.

La vettura, infatti, aveva riportato molti danni a causa di un incendio. Le fiamme l’avevano corrosa, ma i tecnici sono riusciti a recuperarla, rendendola una bestia infernale sul piano delle prestazioni. Vi sono dettagli molto particolari sull’auto come gli indicatori con il quadrante su fondo bianco. Non passerà mai inosservata. Porsche Santa Clarita l’ha realizzata e GAS si è occupata della verniciatura e della carrozzeria. Ha vinto i premi “People’s Choice” e “Kid’s Choice” al Porsche Classic Restoration Challenge. Ha saputo mettere d’accordo adulti e bambini.