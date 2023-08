Quanto devi essere alto per la Formula 1? Rimarrete allibiti

In Formula 1 una eccessiva altezza diventa un handicap. Ecco quanto deve misurare un pilota, con le dovute eccezioni, per ottenere una performance ideale in pista.

La Formula 1 sa essere molto selettiva. Non è più solo una questione di talento puro legato alle capacità velocistiche, ma anche alla preparazione fisica. Uno stato di forma ideale presuppone un fisico atletico. Gli abitacoli delle F1 attuali sono meno angusti rispetto a quelli delle auto del passato, ma costringono, ugualmente, a dei compromessi.

Guidare al limite una Formula 1 non è per tutti. Al di là di quanto siano difficili le monoposto moderne, occorre considerare la gestione ergonomica dell’abitacolo che si adatta alle misure antropometriche di ciascun driver.

A tal proposito esemplificativo fu il caso di Nico Rosberg che, pur di battere il suo compagno di squadra anglocaraibico nel 2016, si sottopose ad una dieta ferrea ed un allenamento estenuante per affinare la linea. Per ovviare a questa problematica, nel 2019, è stato stabilito un peso minimo di 80 kg.

Questa scelta ha permesso a diversi piloti di riprendere una massa muscolare consistente, senza la necessità di dover sottostare a misure alimentari troppo rigide. Tutto dipende, naturalmente, dalla conformazione fisica di ciascun driver. Vi sono piloti che non devono porsi troppi problemi, come ad esempio Yuki Tsunoda. Il driver dell’AlphaTauri è alto appena 159 centimetri.

L’altezza dei piloti di Formula 1

Il giapponese dell’AlphaTauri non ha il record assoluto del pilota più basso della storia del circus. L’italiano Andrea Montermini, protagonista tra il 1994 e il 1996 con i team Simtek, Pacific GP e Forti GP, era alto appena 157 centimetri. Il problema non sussiste per i piloti bassi, ma per coloro che superano certe altezze l’abitacolo può diventare un incubo. Un tempo si diceva che l’altezza ideale di un driver era tra i 160 e i 175 centimetri. Alain Prost non supera i 165 cm. Gilles Villeneuve, 168 cm, e il figlio Jacques campione del mondo nel 1997, sono altri due esempi lampanti.

Nel passato recente, abbiamo ammirato Felipe Massa alto 166 cm e Takuma Sato, 164 cm. Michael Schumacher arriva a 174 cm, così come Lewis Hamilton. Un cm più alto era Niki Lauda. Ayrton Senna con i suoi 176 cm e i suoi 70 kg rappresentava il perfetto connubio tra peso/altezza. Fernando Alonso è alto 1,71 m, ma oggi i tempi stanno molto cambiando. In Formula 1 arrivano piloti sempre più alti. Nella griglia attuale ben sei piloti superano il metro e ottanta.

I driver più alti della griglia sono il francese Esteban Ocon, alfiere dell’Alpine, e Alexander Albon della Williams a quota 186 cm. Un centimetro sotto George Russell, pilota della Mercedes. Nico Hulkenberg è alto 184 cm. Logan Sargeant è 181 cm.

Il bicampione del mondo della Red Bull Racing, Max Verstappen, è 181 cm. Charles Leclerc ed Oscar Piastri sono 178 cm, un cm più alti di Carlos Sainz. La coppia Williams, formata da Albon e Sargeant, sono quindi i più alti per un totale di 367 cm.