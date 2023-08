Aprilia pronta alla rivoluzione in MotoGP: vuole riuscire dove anche la Ducati ha fallito

La Aprilia vuole stupire il mondo della MotoGP con una clamorosa innovazione che farà contenti tutti i tifosi delle due ruote.

Una delle più importanti Scuderie degli ultimi anni è sicuramente la Aprilia. La casa italiana ha dimostrato di poter essere all’altezza delle aspettative, anche grazie a una serie di successi in anni dominati dalla Ducati.

Il trionfo di Aleix Espargarò a Silverstone è entrato nel mito della stagione in corso, il che ha dato modo alla Aprilia di potersi elevare sempre di più in classifica generale. La speranza è quella di poter diventare a tutti gli effetti la seconda Scuderia, superando la KTM.

Ciò che però sta esaltando moltissimo la Scuderia è quella di volersi migliorare sempre di più, facendo in modo tale che i successi di Espargarò nel 2022 non siano stati casuali. Dopo una serie di anni davvero molto difficili, il fatto di aver potuto lottare per il Mondiale nella stagione scorsa è stato un grande motivo di vanto.

La Aprilia dunque non ha più intenzione di essere la Cenerentola della MotoGP, ma il suo ruolo ormai è cambiato e dunque punta a diventare dominante. Per questo motivo è in atto un grande cambiamento che non è riuscito nemmeno alla Ducati. Se la Scuderia italiana dovesse effettivamente riuscire in questa impresa, allora per il 2024 ci sarà di che divertirsi.

Aprilia con telaio in carbonio: pazza novità

Uno dei grandi obiettivi di chi decide di progettare delle motociclette che poi possano essere utilizzate in pista è quello di farle diventare quanto più leggere possibile. Ecco allora come mai vi è modo di ragionare su un possibile utilizzo del telaio in carbonio.

Si tratterebbe di una grandissima novità che permetterebbe all’Aprilia di rimanere entro i 157 kg minimi per poter correre. A parlare di questa innovazione in corso ci ha pensato Paolo Bonora, il Team Manager della casa italiana. “Stiamo effettuando una serie di test, in modo tale d poter sviluppare una serie di innovazioni per la prossima stagione. Puntiamo a un telaio molto più leggero, ma che allo stesso tempo garantisca una certa stabilità”.

Con queste parole si è espresso Bonora, come riporta motorsport-total.com. L’intento non è solo quello di poter diventare competitivi per la prossima stagione, ma anche trovare degli aggiustamenti e dei miglioramenti per il 2023.

Il primo che ha provato queste novità stato Lorenzo Savadori che li ha testati a Misano. Espargarò al momento non sembra però convinto che la soluzione possa essere delle migliori nell’immediato, infatti ha negato la possibilità di usare i miglioramenti che sono stati affidati a Savadori.

Lo spagnolo ha confermato che questi sono i primi passi che sono svolti dall‘Aprilia ed è alquanto improbabile un cambio di telaio per i prossimi weekend. Il tentativo del telaio in carbonio fu la grande novità della Ducati nel 2009, ma non ebbe grandi risultati e infatti nel 2011 decise di tornare al telaio in acciaio. Aprilia dunque proverà a battere la Ducati proprio dove la casa emiliana aveva fallito, una scelta molto ambiziosa e che può rivelarsi vincente.