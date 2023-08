Questa FIAT 500 farà anche il gelato: tutto vero, ecco quando arriverà sul mercato

Grande novità in casa FIAT per una 500 da sogno, con la versione che sta per nascere che darà modo di fare anche il gelato.

Non mancano le novità in casa FIAT in questi ultimi anni, con il colosso piemontese che ha dimostrato di essere sempre molto attento ai suoi clienti. La crescita dimostrata da quando è entrata nel Gruppo Stellantis fa ben sperare in futuro, con una novità che lascia di stucco.

Per poter guardare con sempre maggiore interesse e fiducia al futuro è normale che non si debba mai dimenticare il proprio passato. Ecco dunque come mai in casa FIAT si è sempre puntato moltissimo sulla 500.

Quest’ultima è una delle primissime automobili mai create a Torino, tanto è vero che il primissimo concept nacque nel 1915. La FIAT ha capito che se aveva intenzione di poter lanciarsi sempre di più nella realtà elettrica aveva bisogno anche di un modello storico che potesse essere familiare ai suoi clienti.

La 500 al momento si trova in versione ibrida, con il suo motore da 3 cilindri e 1000 di cilindrata. Ciò che però l’ha sempre contraddistinta nel tempo è il fatto che con tante piccole novità ha avuto modo di farsi sempre più amare.

Per questo motivo di recente è nato un modello completamente elettrico e che dà modo addirittura di poter dare il gelato. Si tratta di una delle più assurde e pazzesche novità di questi ultimi anni e di sicuro saranno in molti a volerla.

FIAT 500e Gelateria: il modello elettrico in Gran Bretagna

Ancora una volta la FIAT è pronta a stupire tutti quanti sul mercato, tanto è vero che si è lanciata nella realtà britannica con la 500e Gelateria. Quest’ultima è una versione che non potrà essere acquistata in Italia, ma forse le vendite aiuteranno anche il trasferimento nel Belpaese.

Si tratta di un modello che è stato progettato in quanto già in diversi quartieri di Londra vi è l’obbligo di utilizzo delle auto elettriche. Si chiamano infatti “Ultra Low Emission Zone”, con queste ultime che dunque hanno bisogno solo di auto elettriche.

La FIAT 500e è stata presentata con entusiasmo dal CEO di FIAT UK, ovvero Damien Dally, che ha spiegato come il progetto appare ambizioso, ma allo stesso tempo fattibile. Si tratta di una 500 che presenterà i colori azzurri e bianchi, il che vuole ricordare le gelaterie italiane degli anni ’50.

A completare l’opera vi è il fatto che al suo interno presenta un contenitore per gelati che darà modo di poter servire un massimo di 300 persone. Considerando come in Inghilterra l’83% delle persone ha dichiarato che i furgoni che vendono i gelati devono essere a tutti gli effetti catalogati come parte integrante della cultura britannica, non vi è dubbio alcuno che avrà successo.