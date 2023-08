La nuova supercar italiana è da brividi, ma non potrà circolare in strada: appassionati spiazzati

Oggi parleremo di una supercar italiana che è stata appena svelata, le cui forme sono da sogno. C’è però un difetto.

Il settore delle supercar è quello sempre più in forma di tutti, dal momento che la clientela, quando si tratta di auto così costose, non manca mai. La Ferrari ne è una prova provata, visti i numeri da record che fa registrare ogni anno, ma non si tratta dell’unica casa italiana che produce modelli estremi. Infatti, esistono anche Lamborghini e Maserati, che in questo periodo stanno guardando molto al futuro ed alle tecnologie da adottare nel corso dei prossimi anni.

La casa del Toro ha puntato tutto sulle ibride plug-in, ma tra pochi anni arriverà anche il primo SUV elettrico. La Maserati ha già iniziato la propria avventura con le emissioni zero, ma continua a produrre anche veicoli con motore termico. Sarà proprio la casa del Tridente la protagonista del racconto odierno.

Questo marchio ha infatti presentato un modello davvero estremo, che ha stregato tutti sin dal suo lancio, avvenuto in questi giorni. Per gli appassionati c’è però una notizia negativa, e non parliamo di un prezzo elevatissimo. Infatti, chiunque vuole acquistarla deve fare i conti con un’amara verità, di cui ora vi andremo a parlare.

Maserati, ecco la nuova supercar solo da pista

Il marchio Maserati ha tolto i veli alla sua nuova supercar, un modello clamoroso nelle forme e nelle prestazioni. La vettura si chiama MCXtrema, ed è stata svelata al mondo intero in questi giorni, in California. La cornice che ha ospitato il lancio è stata quella di The Quali, all’interno del Monterey Car Week.

La notizia che non farà felici i fan è legata al fatto che la Maserati in questione è omologata solo per la pista e che non potrà circolare in strada. Un caso di questo tipo era accaduto anche con alcune Ferrari, come la FXX e la 599XX, progetti pensati solo per l’uso sul tracciato tramite il programma dedicato ai clienti, ma mai utilizzate su strada.

La nuova supercar di casa Maserati è una supersportiva in edizione limitata, con appena 62 unità che sono state prodotte. Anche esse, pare siano già state tutte vendute, ad una clientela ben selezionata e molto esigente. Il design è stato studiato dal Centro Stile Maserati, e ricorda le forme di un gioiello del passato.

Stiamo parlando della MC12, che dominò la scena per anni del FIA GT negli anni Duemila, un modello da sogno che nessuno ha dimenticato. Tornando alla MCXtrema, la sua potenza massima è di ben 740 cavalli, ma c’è da dire che anche le forme la rendono un modello quasi disegnato dal vento, di cui tutti si sono innamorati.

La Maserati è un mito italiano, e con questo modello, sembra si sia fatto davvero centro. Come detto, non la vedremo mai in strada, ma è molto probabile che per i pochi che la acquisteranno, verranno programmate delle sessioni di test in pista per sfruttarla al meglio in futuro.