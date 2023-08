Ferrari ridicolizzata, uno dei papà della SF23 lo ammette: arrivano parole forti

Leclerc e Sainz hanno avuto in dote una Ferrari pessima nel 2023. Le responsabilità sono di tanti, ma oramai è già arrivato il momento di ripartire da un foglio bianco.

Per i fan della Ferrari sta diventando, ormai, una triste abitudine l’ammissione in estate dei vertici del totale fallimento del progetto tecnico. Il focus tende sempre a spostarsi alla stagione successiva, sperando di stravolgere gli equilibri della griglia.

Per anni le scuse campante in aria hanno rappresentato il marchio di fabbrica dell’ex t.p. Mattia Binotto. Quest’ultimo, prima di lasciare la casa modenese, aveva già messo le mani avanti, affermando che il nuovo progetto SF23 non era la sua macchina.

Qualcuno, però, la responsabilità del fallimento dovrebbe assumersela, anche perché l’amministratore delegato, Benedetto Vigna, aveva annunciato in pompa magna, prima del lancio della SF23, che si sarebbe trattata della Ferrari più veloce di sempre. Parole che avevano galvanizzato i piloti e lo stesso Fred Vasseur, arrivato a Maranello al posto dell’ingegnere di Losanna. Il francese, naturalmente, si è fidato dei tecnici che avevano sancito dei passi in avanti notevoli rispetto alla F1-75.

Pronti, partenza, via e Leclerc è rimasto fermo in pista in Bahrain a causa di una avaria tecnica alle batterie della SF23. Se sul piano dell’affidabilità la monoposto è migliorata rispetto alla prima stagione con i motori Superfast, i risultati sono stati disastrosi. L’erede della F1-75 si è rivelata, sul piano del passo gara, una delle peggiori monoposto modenesi degli ultimi anni.

L’auto aerodinamicamente è sbagliata e non ha particolari punti di forza, non risultando né veloce sul dritto né tantomeno agile nei tratti misti. All’inizio della stagione l’obiettivo era migliorare il risultato dello scorso anno che ha visto il Cavallino al secondo posto alle spalle della Red Bull Racing. Il monegasco sperava di avere tra le mani una vettura, finalmente, competitiva ma si è dovuto presto ricredere. Il problema non sarebbe solo attuale ma potrebbe prolungarsi per altre due stagioni. Ecco cosa ha dichiarato al riguardo Leclerc.

Ferrari, l’ennesima brutta figura

Hanno fatto rumore anche le parole di Carlos Sainz che, senza mezzi termini, aveva spiegato che al momento la Ferrari brancola nel buio. Durante la conferenza stampa di vigilia del GP d’Olanda l’head of chassis della Ferrari, Enrico Cardile, ha assunto una posizione di contrasto con il pilota spagnolo, relativamente ai problemi di inconsistenza della monoposto ad effetto suolo.

Secondo Cardile sono chiari i limiti della vettura e si sta già agendo per migliorare i punti deboli, dato che non vi sarebbero margini di sviluppo con l’attuale filosofia progettuale. Nel 2024 verrà, sostanzialmente, presentata una nuova monoposto, partendo da un foglio bianco. Si tratterà di una rivoluzione totale a due anni però di distanza dal lancio delle nuove wing car. Si è così creato un gap che risulterà difficile da colmare nel prossimo biennio.

Cardile, come riportato su FP.it, ha annunciato: “Riteniamo che la nostra debolezza principale sia nelle caratteristiche aerodinamiche dell’auto. Tutti i nostri sforzi sono proiettati a migliorarli. Vediamo dei passi in avanti, ma il ritmo in gara comunque non è ancora soddisfacente. Siamo troppo lontani dalla Red Bull Racing. Abbiamo altri aggiornamenti in arrivo. Dalla sosta, però, in galleria del vento lavoriamo completamente sulla prossima monoposto“.