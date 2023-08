Ferrari, disastro da barzelletta ai box: errore grave ai danni di Leclerc (VIDEO)

Charles Leclerc è entrato ai box, ma non erano pronte le gomme. Guardate che cosa è accaduto dopo pochi giri.

Il Gran Premio d’Olanda è iniziato con mille colpi di scena in quel di Zandvoort, con la pioggia che è scesa subito dopo la partenza. La Ferrari ha richiamato ai box Charles Leclerc per montare le gomme Intermedie, così come ha fatto Sergio Perez che infatti si è preso il primo posto.

Max Verstappen si è messo secondo dopo essere rientrato un giro più tardi, ma il solito caos è avvenuto, neanche a dirlo, in casa Ferrari. Ciò che è accaduto, ancora una volta, non è giustificabile, ed è costato al monegasco tantissimo tempo, anche la possibilità di giocarsi la zona podio.

Ferrari, dimenticate le gomme al box per Leclerc

Alla fine del primo giro, la Ferrari ha richiamato Charles Leclerc per il pit-stop, ma non erano pronte le gomme, cosa che è costata al monegasco ben 13 secondi. Inoltre, sulla SF-23 del monegasco c’è anche un danno alla parte anteriore, sull’ala, per via di un contatto con la McLaren di Oscar Piastri. Il video è davvero incredibile, e testimonia tutti i problemi di questo team in grave crisi.