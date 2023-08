È la fidanzata di un talento di Formula 1 e ha un corpo da capogiro: la riconoscete? (FOTO)

Chi è questa bellissima ragazza? Restare incantati per il suo fisico al top è naturale, non tutti sanno che è fidanzata con uno dei giovani talenti della Formula 1.

Osservare gli scatti di questa bellissima ragazza dai lunghi capelli biondi potrebbe dirci poco, se non spingerci a complimentarci con lei per la sua innegabile bellezza, ma allo stesso tempo la sua naturalezza.

In realtà, non tutti lo sanno, ma lei ha recentemente acquisito popolarità grazie al fidanzato che ha al proprio fianco da qualche tempo, uno dei giovani talenti del suo sport. Si tratta di Esteban Ocon, pilota che milita in Formula 1 con la Alpine.

Chi è la bionda che ha conquistato Esteban Ocon

Ma come si chiama questa bionda che fa battere il cuore di Esteban Ocon? Lei è di origini italiana ed è una modella, Elena Berri. Come fanno spesso molte delle sue colleghe, anche lei ama pubblicare sul suo profilo Instagram scatti ultra sexy, che non possono che generare ammirazione in chi li guarda. Uno di questi ha ottenuto un boom di like ed era stato realizzato alle Mauritius, dove lei si trovava in vacanza.

Pur essendo ancora giovanissima (ha 24 anni), grazie al suo lavoro ha la possibilità di girare il mondo ed ha avuto la possibilità di migliorare la sua conoscenza delle lingue; non a caso, parla l’inglese, l’italiano, il francese e lo spagnolo.

Il futuro è tutto dalla sua parte, ma già adesso ha avuto modo di ottenere importanti consensi nel suo settore. Sono diversi i marchi di moda importanti che hanno infatti deciso di ingaggiarla e di permetterle di calcare le passerelle con i loro abiti.

Un fisico da urlo

Impossibile davvero non restare incantati per il fisico di Lady Ocon, che ama utilizzare costumi che esaltano la sua bellezza, specialmente quando ha la possibilità di staccare la spina e di trascorrere qualche periodo di vacanza insieme al fidanzato.

Entrambi sono giovanissimi, ma stanno dimostrando con i fatti come il loro amore sia solido. La loro prima apparizione in pubblico, infatti, risale addirittura al 2018, periodo in cui lei aveva solo 20 anni e lui stava iniziando a gareggiare in Formula 1, nelle fila della Force india.

I due amano anche prendersi in giro, come fa in alcune occasioni il pilota che si lascia andare a commenti meravigliati nelle foto in cui appare evidente tutta la bellezza della sua fidanzata. Questo non può che essere uno dei punti di forza del loro rapporto, unito alla capacità di sostenersi a vicenda nei rispettivi lavori (lei appena ne ha la possibilità lo segue nelle gare), ma senza mai essere invadenti.