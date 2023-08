Supercar a pelo d’acqua: queste sono le barche più veloci in circolazione

Se il tuo sogno è quello di acquistare un velocissimo motoscafo vi presentiamo i modelli più veloci al mondo. Tenetevi forte perché le velocità su queste barche sono spaventose.

C’è chi sogna di avere nel proprio garage vetture da sogno e chi, invece, prova adrenalina correndo a pelo d’acqua. La percezione della velocità a mare aperto è molta diversa rispetto a quella che si prova sull’asfalto. Un motoscafo potrebbe essere la soluzione più adatta per coloro che preferiscono raggiungere i porti nel più breve lasso di tempo possibile, non badando ad un ampio prendisole.

Proprio come accade per le supercar, vi è un mercato piuttosto variegato di bolidi dell’acqua. La top speed media di un motoscafo è di 70 miglia all’ora (mph), mentre per barche da competizione ad alte prestazioni si va ben oltre i 100.

Viaggiare a 160 km/h sull’acqua è da veri folli, ma il Guinness dei primati è stato siglato da un idrovolante a reazione Spirit of Australia, che ha raggiunto una velocità di circa 317 mph, ossia 510 km/h.

Ci vuole fegato per spingere al massimo sull’acqua certi mostri. Sono avvenuti anche tantissimi incidenti in passato. In ogni caso il mercato offre ampia varietà. Alcune barche sono equipaggiate con due a quattro motori, entrobordo o fuoribordo, per avere una potenza spaventosa.

Barche, ecco le più veloci al mondo

Per chi è amante del genere c’è una ampia scelta di modelli che vi lasceranno senza fiato. Il 390 Sport di Nor-Tech raggiunge una velocità di 80 mph. Questo scafo con console centrale è adatto anche a coloro che non vogliono rinunciare alla pesca o una rapida immersione. Il 390 Sport monta dei motori Mercury tripli o quadrupli. C’è chi lo ha spinto a 100 mph con quattro fuoribordo Mercury Racing Verado 400R su piastre jack. Il costo? A partire da $ 700.000.

Il Baja Marine 36 Fuorilegge è una valida alternativa, sia per una andatura di crociera o per garantire corse sfrenate in tubing. Gli appassionati hanno raggiunto una top speed di circa 84 mph con i motori Mercury Racing 565. Il costo è di $ 307.000 e supera la velocità massima di un’auto in autostrada in Italia.

Il Mystic C4000 a doppio scafo rappresenta il mix perfetto tra top speed supersonica e un comfort da sballo. Lo scafo ha una linea ultramoderna che sembra provenire da un film dell’agente 007 o da una pellicola di Mission Impossibile. Lo scafo monta due motori fuoribordo e può spingersi oltre i 160 km/h, essendo perfetto anche per le regate d’altura.

Facendo un passo in avanti c’è anche chi riesce a spingere alla massima velocità, con una guida stabile, un mostro dei mari, battezzato il Fountain’s 42 Lightning. Il motoscafo schizza da 0 a 30 mph in 9,5 secondi e può spingersi sino a 160 mph con 1.350/1.550 pacchetti. Il costo è di $ 685.000, proprio come una hypercar.

Il primato assoluto spetta all’Eliminator 28 Speedster. Già dal nome avrete intuito il potenziale di questa barca che è al top della lista, con una top speed folle di 170 mph (273,58 km/h). E’ commercializzato con opzioni entrobordo e fuoribordo e una varietà di configurazioni di ponte e prua. L’Eliminator 28 Speedster può essere personalizzato in base alle esigenze dell’acquirente. Il costo è di $ 300.000 ma considerate le performance è un prezzo che ci sta tutto.