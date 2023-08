Assicurazione auto per eventi naturali: cos’è e come funziona

L’assicurazione auto è una misura che risulta obbligatoria per legge per quanti sono in possesso di un veicolo di proprietà, anche quando fermo in strada o in garage.

Una misura pensata a tutela dell’automobilista, di chi sale con lui a bordo nonché degli altri guidatori.

Fondamentale verificare non solo che la polizza risulti in corso di validità ma, soprattutto, fare in modo che riesca a intervenire effettivamente a supporto quando necessario.

Le situazioni che possono capitare sono diverse: dal sinistro stradale, al furto della vettura, passando per i danni provocati dai fenomeni atmosferici e naturali.

In presenza di una simile eventualità, c’è soltanto un modo per garantire un indennizzo per i danni che interessano la vettura: stipulare una polizza specifica per eventi atmosferici e naturali.

Una copertura accessoria e che di per sé non risulta compresa nell’assicurazione base: va perciò attivata durante la fase iniziale o in quella di rinnovo contrattuale. In questo articolo analizziamo cos’è e come funziona.

Cos’è la polizza auto per eventi naturali?

La polizza auto per eventi naturali e atmosferici non è altro che una garanzia facoltativa o accessoria che entra in funzione al verificarsi di specifici fenomeni aventi valenza eccezionale.

È possibile sottoscriverla anche al di fuori dell’assicurazione base, con la compagnia che si preferisce.

Questo perché la RC Auto che risulta obbligatoria per legge si impegna a coprire unicamente i danni causati dal veicolo mentre la persona si trova alla guida. Qualsiasi altro danneggiamento è escluso.

Le condizioni della copertura sono diverse a seconda della singola proposta. Una delle soluzioni da preferire sotto questo punto di vista è un’assicurazione auto completa, come quella proposta da Telepass, la cui polizza dedicata agli eventi atmosferici naturali interviene all’interno di un’ampia varietà di situazioni. Vediamo insieme di cosa si tratta.

La proposta di Telepass

L’assicurazione auto online di Telepass è pensata sulla base delle esigenze degli automobilisti di oggi, a cominciare dal pagamento: realizzabile in un’unica rata mensile o in alternativa in 12 mensilità, senza costi aggiuntivi.

Una polizza auto online da avere sempre con sé e a portata di smartphone, in quanto 100% digitale e a misura persona.

Una delle coperture più interessanti è proprio quella per gli eventi naturali e può essere attivata soltanto in abbinamento alla polizza furto e incendio.

Cosa copre questa particolare garanzia accessoria nel caso di Telepass? Le situazioni avverse per le quali risulta attiva sono grandine, slavine, frane, caduta di ghiaccio nonché i fenomeni di natura alluvionale.

Se si usufruisce dell’intervento di un centro convenzionato, si ha un massimale equivalente al valore assicurato del veicolo, a fronte di una franchigia azzerata.

Se, invece, il titolare del contratto sceglie di avvalersi di un centro non convenzionato, ha diritto a un massimale di 1.500 euro e a una franchigia di 500 euro.

Le condizioni sono chiare e illustrate nei dettagli, anche per quanto riguarda esclusioni e limitazioni: non si va perciò incontro ad alcuna spiacevole sorpresa una volta sottoscritto il contratto.

L’attivazione può essere fatta tramite app dedicata oppure andando sul sito della compagnia, in pochi clic. Per ottenere un preventivo è necessario aspettare meno di un minuto.

Per chi è indicata la polizza auto per eventi naturali?

Gli eventi legati a quello definito dagli esperti come “cambiamento climatico” o “emergenza climatica” hanno in comune una caratteristica precisa: l’imprevedibilità, non solo rispetto al verificarsi ma anche in relazione all’intensità.

Un parametro oggettivo, ormai, che porta a pensare che nessuno di noi può dirsi totalmente al sicuro, motivo per cui è necessario tutelarsi il più possibile: l’auto è uno dei beni per i quali ciò risulta effettivamente possibile.

Ogni territorio presenta particolari caratteristiche che lo rendono soggetto a un fenomeno di tipo ambientale piuttosto che a un altro.

La polizza per eventi naturali riesce a intervenire anche in presenza di situazioni anomale con solo due eccezioni: eruzioni vulcaniche e terremoti. A essi vanno aggiunti gli incendi, a copertura dei quali è possibile predisporre altre misure, come la polizza furto e incendio. Questo in linea generale.

È bene, in ogni caso, leggere il contratto nel dettaglio prima di sottoscriverlo, dal momento che le clausole sono diverse da compagnia a compagnia.

Se, quindi, si può affermare che questa copertura assicurativa andrebbe fatta sempre, si può anche considerare che ci sono delle categorie di persone per le quali si rivela indispensabile, ovvero:

Automobilisti che non hanno a disposizione un riparo per l’auto: una tettoia o un garage.

Persone che vivono in luoghi soggetti ad alluvioni, trombe d’aria e via dicendo.

Proprietari di auto di lusso, per i quali gli eventuali danni presentano costi ancora più alti.

Come ottenere il rimborso?

Come richiedere il rimborso in caso di necessità? L’ideale è contattare il servizio clienti della compagnia, fornendo i dati personali e gli estremi per quanto riguarda la polizza.

Una volta avvenuta la conferma dell’evento è necessario aspettare la visita da parte del perito presso l’officina o il domicilio indicato: sarà lui a effettuare una stima dei danni subiti e stabilire le riparazioni necessarie a ripristinare una condizione di integrità del veicolo.

Non diversamente dalle altre polizze, sono previsti limiti ed esclusioni, a seconda del contratto. In linea di massima sono inerenti franchigia, riparazioni in officine convenzionate e non, responsabilità che riguardano l’assicurato e calamità non contemplate dal rimborso.