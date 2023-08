Telelaser Trucam, cos’è il nuovo nemico degli Automobilisti: contro di lui non avrete scampo

Tutti gli automobilisti dovranno fare massima attenzione a questa nuova generazione di macchinari che porteranno di sicuro più multe

Gli autovelox si evolvono grazie alla tecnologia, arrivando a un grado di accuratezza che fa davvero spavento. Ci sono tante di quelle funzioni che può svolgere il Telelaser Trucam da restare esterrefatti.

Nel mese di agosto le multe per gli eccessi di velocità raggiungono il loro picco massimo. Chiaramente la stagione estiva, le partenze per i luoghi di villeggiatura e l’utilizzo intensivo dell’automobile porta ad una maggiorazione di casi. La contravvenzione più diffusa è proprio quella sui limiti delle strade extra urbane, ad alta percorrenza, dove spesso si perdono i riferimenti con qualche chilometro orario di troppo.

Normalmente i limiti in autostrada possono variare tra 110 e 130 km/h, a seconda dei tratti, ma quando c’è poco traffico si rischia di andare anche oltre, rischiando sia a livello di sicurezza, sia per le sanzioni finanziarie. I controlli a tappeto delle forze dell’ordine sono molto più stringenti in questo periodo da bollino nero e portano ad una lunghissima serie di insidie per chi si mette alla guida.

Secondo quanto riferito dall’articolo 142 del Codice della Strada, per eccesso di velocità si rischia di pagare una multa che varia dai 173 ai 694 euro, a seconda di quanto si supera il limite. Questo se si rimane in un range tra i 10 e i 40 km/h di eccesso, altrimenti si può addirittura arrivare ad un massimo di 3.382 euro, con un limite infranto di 60 km/h.

Telelaser Trucam, il nuovo autovelox rivoluzionario: come funziona

Ovviamente con il limite di velocità si rischia anche di perdere la patente, con l’azzeramento dei punti e il ritiro immediato. Proprio per questo, oltre che per il bene primario della sicurezza, va sempre tenuto presente quale sia la giusta condotta di percorrenza.

Come se non bastassero gli autovelox “normali“, ora per tutti i cittadini al volante c’è una “minaccia” in più, ovvero il Telelaser Trucam. Di cosa stiamo parlando? Semplicemente di una nuova generazione di macchinario che è in grado di rilevare qualsiasi infrazione venga commessa all’interno dell’abitacolo, oltre alle variazioni di velocità, anche a distanze siderali dal punto di controllo.

Il Telelaser Trucam, può percepire la velocità di ogni tipo di veicolo anche a 1,2 chilometri di distanza, questo rende praticamente vano il solito tentativo di rallentare in prossimità del posto di blocco o dell’area di controllo. Non solo, grazie al suo sistema integrato di telecamera ad alta definizione, può scovare la mancanza della cinta di sicurezza o l’utilizzo del telefonino alla guida e anche le accelerazioni o decelerazioni nell’arco di quel chilometro attenzionato.

Inoltre, anche fare i fari a chi proviene dalla corsia opposta può essere riscontrato e punito con questo autovelox tecnologicamente avanzato. Insomma non resta che rigare dritto e non commettere nessun tipo di infrazione.