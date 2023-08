SBK, incidente fatale: è morto il noto pilota dopo una brutta caduta

Continuano i lutti per ciò che riguarda le corse su moto, ed ora è giunta una terribile notizia. Il rider ha perso la vita.

Per il mondo delle moto il 2023 è un vero e proprio bagno di sangue, ed in queste ore, ci ha lasciati un altro pilota, impegnato in una delle gare più pericolose del mondo. Non abbiamo neanche fatto in tempo ad elaborare il lutto per la perdita di Haruki Noguchi, che già ci arriva un’altra notizia devastante.

Per chi non fosse a conoscenza del dramma appena citato, si tratta della morte di un giovane rider giapponese, scomparso a Mandalika, in Indonesia, durante una gara di un campionato asiatico. Il contatto fatale è avvenuto poco più di una settimana fa, a causa del fatto di essere stato colpito da un altro pilota.

Il tutto è ovviamente avvenuto in modo involontario, ma la morte non guarda in faccia nessuno. Dopo la scomparsa di Noguchi, è toccato ad un altro grande talento dell’universo delle moto, in una gara ben più pericolosa e su un asfalto molto diverso dalla pista. Ecco cosa è accaduto.

SBK, se n’è andato anche Gary Vines

Una notizia, l’ennesima, molto triste ha colpito il mondo delle moto, e questa volta la vittima è Gary Vines, scomparso durante le qualifiche del ManxGP. Il nome della manifestazione sicuramente ricorda qualcosa agli appassionati di corse su strada, dal momento che si disputa sull’Isola di Man. Si tratta del luogo in cui si corre il celebre Tourist Trophy, corsa bellissima quanto diabolica e pericolosa, che uccide diversi piloti ogni anno.

Nel 1923, si decise di creare una gara alternativa al suddetto Tourist Trophy, ovvero il ManxGP, che proprio quest’anno festeggia il centenario. Tuttavia, non ci poteva essere un modo più tragico per celebrare questa ricorrenza, che segna un’altra pagina nera delle corse su pista, ma anche del mondo delle moto in generale, che pur con gli anni che passano, non riescono proprio a mettersi alle spalle questi drammatici momenti.

Il ManxGP è stato organizzato per piloti più amatori, che non erano dei fenomeni assoluti, ma comunque molto coraggiosi e pronti a rischiare la vita per inseguire il loro sogno. Lo stesso sogno è stato fatale per Vines, di 33 anni, che ha visto la sua sessione di qualifica durare troppo poco, visto che è caduto nella zona di Ballagarey durante il primo giro.

STATEMENT ON BEHALF OF THE MANX GRAND PRIX It is with a heavy heart that the Manx Grand Prix can confirm the loss of Gary Vines, who succumbed to injuries sustained in an accident in the first qualifying session of the 2023 event. pic.twitter.com/AqB1jGdgPC — Manx Grand Prix (@ManxGrandPrix) August 21, 2023

Si tratta di un pilota che non era affatto all’esordio in questo tipo di gare, dal momento che aveva esordito nel ManxGP nel lontano 2015. La morte è stata causata dalle varie ferite riportate, secondo quanto riportato dal comunicato degli organizzatori, ma non si sa molto altro.

Infatti, non abbiamo informazioni sulla dinamica del crash fatale, che ovviamente dev’essere stato di una violenza inaudita. Queste notizie ci spezzano sempre il cuore, e tutta la nostra redazione desidera porgere le più sincere condoglianze alla famiglia della vittima. Sono momenti di grande dolore, e noi tutti inviamo un abbraccio virtuale.