La nuova Lotus ha un’anima tedesca: il nuovo motore arriva da una big

La Lotus sta ottenendo grandi risultati in quest’ultimo periodo nelle vendite, con la casa britannica che si affida alla Germania.

Ci sono stati moltissimi cambiamenti in casa Lotus in questi ultimi anni ed è evidente come la casa britannica avesse bisogno di grandi miglioramenti. Dopo essere stata per tanto tempo uno dei colossi a livello mondiale, una forte crisi ha colpito il gruppo.

Ora però le cose stanno cambiando e nel 2018 è iniziato un progetto che ha l’obiettivo di portare la Lotus entro il 2030 a poter essere considerata come una delle più grandi automobili del mondo. Il progetto è sicuramente molto ambizioso, ma con il duro lavoro non ci sono dubbi che ci sarà la possibilità di portarlo a termine.

La Lotus ha capito che non può di certo rimanere sempre chiusa nel proprio guscio sperando che accada qualcosa, o che possa ottenere risultati solamente contando sul proprio grande nome. Per questo motivo è giunto il momento di accantonare i classici dissapori che da anni accompagnano Inghilterra e Germania.

Le due nazioni sono sempre state eterne rivali, non soltanto per quanto riguarda la produzione di automobili. Ecco allora come mai la Lotus ha capito che per poter continuare a scalare sempre di più le graduatorie di gradimento c’era bisogno di affidarsi a quella che probabilmente è il motore più affidabile al mondo.

Il nuovo modello aveva bisogno di una spinta per farsi conoscere e sicuramente con questa grande novità non vi è dubbio alcuno sul fatto che saranno moltissimi pronti a mettere le mani sulla Lotus Emira i4.

Lotus Emira i4: il motore è Mercedes

Dunque ecco che la Emira i4 è pronta ormai a presentarsi sul mercato, con quest’ultima che è pronta a farsi conoscere per essere una coupé leggera, ma con delle prestazioni degne delle supercar. Per poter fare in modo che i clienti possano stare dannatamente tranquilli per quanto riguarda l’affidabilità si è deciso di montare un motore turbo benzina Mercedes-AMG.

La versione ovviamente non poteva essere altro se non quella sportiva, anche se il motore non è poi così “ingombrante”. Si tratta di un 4 cilindri da 2000 di cilindrata, lo stesso che la Mercedes utilizza per la A45. Questo motore ha modo di erogare un massimo di 360 cavalli.

Ecco allora che è stato abbandonato il classico V6 utilizzato dalla Lotus e in questa versione da 4 cilindri le prestazioni sono ancora eccezionali. La sua velocità di punt infatti è in grado di toccare i 290 km/h e anche il passaggio da 0 a 100 km/h avviene in soli 4,4 secondi.

Per renderla ancora più confortevole da guidare, la Lotus ha deciso di equipaggiare il veicolo con delle molle Eibach nelle sospensioni, mentre gli ammortizzatori sono Bilstein. Il peso complessivo della Lotus Emira i4 è di 1446 kg.

Proprio questo stretto legame con la Germania ha fatto sì che in questo momento la vettura possa essere acquistata solo nella nazione con Capitale Berlino. Non si sa ancora quando approderà in Inghilterra, ma ciò che già si conosce è il suo prezzo che partirà da ben 100 mila Euro.