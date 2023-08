Valentino Rossi aiuta Marquez? Il particolare che in pochi hanno notato

Il nove volte iridato, Valentino Rossi, ha servito un assist, involontario, al suo storico rivale Marc Marquez. Ecco di cosa si tratta.

Valentino Rossi e Marc Marquez si sono sfidati per una vita in pista, tuttavia le frecciatine non sono mancate neanche dopo il ritiro dalle scene del numero 46. L’ex centauro della Yamaha ha deciso lanciarsi al volante delle vetture GT, al termine di un 2021 con ben poche soddisfazioni. A 42 anni ha deciso di dire basta, ponendo fine alla rivalità con lo spagnolo della Honda che, per anni, aveva infiammato le tribune di tutto il mondo.

Da quando Valentino Rossi si è ritirato, Marc Marquez non ha più vinto, fondamentalmente, una gara a causa dei continui infortuni e delle conseguenti operazioni chirurgiche. L’ultimo intervento è avvenuto alla mano destra dopo uno schianto nel Gran Premio di Portogallo contro Miguel Oliveira dell’Aprilia del team RNF. Il trentenne ha registrato i primi punti in questo campionato solo al decimo round con un dodicesimo posto nella sfida del Red Bull Ring.

Nel box Honda non tira un’aria positiva e l’otto volte iridato vorrebbe cambiare squadra nella prossima stagione. In più di una occasione ha dichiarato, apertamente, che su questa RC213V non potrà fare miracoli e colmare il gap dalla Ducati Desmosedici.

A causa anche degli infortuni del teammate Joan Mir la squadra Repsol non ha ancora ottenuto risultati degni di nota. L’unico in grado di elevare la Honda sul primo gradino del podio è stato Alex Rins in Texas. L’ex rider della Suzuki, nella squadra satellite LCR, ha già firmato il contratto con la Yamaha nel 2024.

Marquez, l’aiutino arriva da Valentino Rossi?

Per Marc Marquez le alternative non sono tante dato per il futuro dato che la KTM, vera antagonista della casa di Borgo Panigale gli ha chiuso le porte, preferendo puntare sui rider attuali e sull’astro nascente Pedro Acosta.

In più di un’occasione Marc Marquez ha ripetuto che non sarebbe pronto a saltare in sella ad una moto di una squadra satellite (come Rossi nel 2021), ma va anche considerato che, a differenza di suo fratello minore, il #93 porta un carico di sponsor che potrebbe comunque fare gola.

Se Marco Bezzecchi rimanesse nel team Mooney di VR46 potrebbe liberarsi una sella in Pramac. Se, invece, il romagnolo, terzo in graduatoria, dovesse decidere di lanciarsi nella squadra satellite Pramac sulla moto ufficiale 2024, Johann Zarco rappresenterebbe uno dei migliori tester della classe regina e potrebbe essere accolto a braccia aperte da Marc Marquez in Honda.

In un modo o nell’altro Valentino Rossi potrebbe fare un grande regalo al suo rivale storico che ancora sogna di poter agguantare il numero di mondiali conquistati da Valentino Rossi in 26 anni di carriera nel Motomondiale.