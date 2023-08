Toto Cutugno e quella volta che “vinse” con la Ferrari: il video fece il giro del mondo

Toto Cutugno si è spento ad 80 anni. La sua musica però è arrivata davvero ovunque ed è stata protagonista anche di un successo Ferrari.

Toto Cutugno è da sempre uno dei cantanti più amati in Italia e nel mondo. Le sue partecipazioni al Festival di Sanremo lo hanno consegnato negli anni alla leggenda della musica leggera nostrana con dei pezzi iconici. Purtroppo però la sua voce si è spezzata per sempre.

Il cantautore, infatti, si è spento ad 80, quest’oggi presso l’ospedale San Raffaele di Milano, verso le 16. A darne il triste annuncio ci ha pensato il suo manager Danilo Mancuso. A quanto pare Toto Cutugno era preda di una malattia da diverso tempo e negli ultimi mesi la situazione è aggravata.

Con oltre 100 milioni di copie vendute Cutugno è tra gli artisti italiani di maggior successo e le sue canzoni hanno spesso travalicato i confini nazionali per essere ascoltate poi in tutto il mondo. In modo particolare si ricorda L’Italiano, una canzone portata all’esordio nel 1983 durante la 33a edizione del Festival di Sanremo dove chiuse al 5° posto.

Toto Cutugno e quella volta che fu cantato da Sebastian Vettel

Negli anni questa canzone è diventata così tanto famosa da essere eletta a vero e proprio inno italiano. Cantata in centinaia di versioni e lingue ha trovato in passato il suo spazio addirittura in F1 e in particolare in una vittoria Ferrari.

Siamo nel 2015 e la Ferrari ha cominciato un nuovo percorso con l’arrivo dell’astro tedesco Sebastian Vettel che arriva dalla Red Bull dopo 4 Mondiali vinti. La stagione d’esordio in rosso del pupillo di Michael Schumacher è subito buona e a Singapore arriva per lui il terzo squillo, una vittoria entusiasmante.

Il tedesco non contiene la gioia e subito dopo aver tagliato il traguardo, in un team radio, intona proprio la melodia de L’Italiano di Toto Cutugno. Il testo è modificato da Vettel che urla: “Lasciatemi guidare”, ma la canzone in sé è inconfondibile, è proprio quella del noto cantautore nostrano che si ritrova così involontariamente protagonista di un successo Ferrari. Noi di Tuttomotoriweb vogliamo ricordare così uno dei artisti più amati del nostro Paese.