Quanto guadagna al minuto Max Verstappen? Stenterete a crederci

Il bicampione del mondo, Max Verstappen, è vicino alla conquista della sua terza corona di fila. Ecco quanto guadagna il fenomeno della Red Bull Racing.

Il figlio d’arte di Jos sta facendo a pezzi la concorrenza, strappando record su record in F1. Suo padre ha corso in Formula 1, al fianco di Michael Schumacher in Benetton, per poi passare alla Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows e Minardi. La madre di Max ha gareggiato come pilota di kart.

La donna è la nipote di Paul Kumpen e cugina di Anthony Kumpen, anch’essi piloti automobilistici professionisti. I buoni geni non hanno mentito. L’olandese con passaporto belga è nato per diventare un campione delle quattro ruote. Max ha iniziato, come tanti suoi colleghi, sui kart, vincendo nel 2005 le competizioni nazionali. Ha corso nelle sfide del WSK, conquistando nel 2010 l’Euro Series KF3, la Nations Cup KF3 e la World Series KF3.

L’anno successivo ha preso parte all’Euro Series KF3 e al Master Series KF2. Dopo i trionfi del 2013, la giovane promessa di Hasselt partecipò, l’anno successivo, al Florida Winter Series. Questa competizione era organizzata dalla Ferrari Driver Academy.

Max arrivò terzo, alle spalle di Antonio Fuoco e Lance Stroll, chiudendo con due trionfi. Sempre in quella stagione prese parte al campionato europeo FIA di Formula 3 con il team Van Amersfoort Racing, ottenendo il terzo posto in classifica con dieci vittorie totali.

Dopo aver fatto faville nelle categorie minori, la Red Bull Racing non si lasciò sfuggire l’opportunità di mettere sotto contratto. Nel 2014 completò a dei test con una vettura di Formula Renault 3.5 e fu selezionato dalla Scuderia Toro Rosso durante il Gran Premio del Belgio. A soli 17 anni e 3 giorni il pilota fece il suo debutto in un weekend di F1 nelle PL del venerdì del Gran Premio del Giappone.

Lo stipendio da favola di Max Verstappen

L’olandese sfruttò alla grande l’occasione, non commettendo errori. Nel 2014 completò il lavoro nelle prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti e del Gran Premio del Brasile, facendo impazzire il consigliere Helmut Marko. Quest’ultimo non ci pensò due volte ad inserirlo, nel 2015, al volante della Toro Rosso STR10, affiancato da Carlos Sainz.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Max, dopo essere stato etichettato con eccessiva fretta un pilota troppo istintivo ed incline all’errore, è diventato uno dei migliori di sempre.

Nel 2021 si è laureato campione del mondo per la prima volta, in virtù di 10 successi, uno in più di Lewis Hamilton. Nel 2022 e nel 2023 ha avuto in dote wing car da sogno. L’olandese sta sfruttando al massimo l’occasione, ottenendo vittorie in rapida successione.

E’ sotto contratto con la Red Bull Racing sino al 2028. Ha firmato un contratto da 54 milioni di euro. Il campione percepisce circa 4,5 milioni di euro al mese. Ben 150mila al giorno, il che significa 104 euro al minuto. Una somma che permette, ogni giorno, ad una intera famiglia di vivere più che dignitosamente.