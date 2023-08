Ferrari umiliata anche dal suo pilota: ora i tifosi della Rossa saranno furibondi

La Ferrari è nel caos ed ora ci si mette anche un suo pilota a criticarla duramente. Ecco cosa ha detto l’alfiere del Cavallino.

La crisi della Ferrari sembra non conoscere fine, con l’astinenza da titoli mondiali che proseguirà anche dopo il 2023. Charles Leclerc e Carlos Sainz non hanno alcuna speranza di lottare con la Red Bull, e devono accontentarsi di qualche podio o piazzamento. Questa è la triste realtà, che ormai i tifosi si sono abituati ad affrontare ogni anno.

In casa Ferrari non c’è una direzione precisa, e sembra si navighi a vista. Il nuovo team principal Frederic Vasseur sta plasmando la squadra del futuro, ma è chiaro che ci vorrà del tempo prima di poter vedere i risultati. Nel frattempo, Sainz ci è andato giù molto pesante.

Ferrari, dura critica da parte di Carlos Sainz

La situazione in casa Ferrari è quella che vediamo ogni domenica, ed uno dei problemi di questa SF-23 è la poca costanza. Questa vettura sarebbe dovuta essere veloce a Monte-Carlo ed in Ungheria, dove invece è andata malissimo. Tuttavia, ci si aspettava di andare in crisi a Spa-Francorchamps, dove è invece stata saldamente la seconda forza, con Charles Leclerc secondo sul traguardo.

Carlos Sainz non ha potuto mostrare il proprio potenziale, a causa del contatto con la McLaren di Oscar Piastri che lo ha costretto al ritiro immediato. Lo spagnolo, per la prima volta in stagione, è dietro al compagno di squadra in classifica mondiale, e sappiamo quanto lui ci tenga a primeggiare in questa sfida, cosa che gli è riuscita nel 2021. La Rossa è in grave difficoltà su varie piste, ed inoltre, la Red Bull appare troppo in vantaggio anche in chiave 2024.

Nel corso di un’intervista concessa a “Motorsport.com“, il figlio del due volte campione del mondo rally ha analizzato il momento con grande lucidità e chiarezza, augurandosi che la sua squadra capisca che non si può pensare di lottare per una vittoria. Ovviamente, un concetto così è molto difficile da accettare, ma le cose non andranno meglio per miracolo.

Ecco le sue parole: “L’inizio di stagione è stato molto frustrante ed abbiamo capito subito che la Red Bull era nettamente davanti a noi. Tutti pensavano che la vettura sarebbe stata molto più veloce, stiamo lottando molto, ma la lotta è molto serrata dietro i primi. In un fine settimana puoi arrivare terzo, ma pochi giorni dopo sei ottavo“.

Sainz ha poi aggiunto: “La situazione è questa, dobbiamo solo accettare che questo e quanto e che la Ferrari non può lottare per vincere delle gare. Dobbiamo smettere di aspettarci una vittoria o un podio, ci dobbiamo concentrare sul riuscire ad essere il più costanti possibili in ogni week-end di gara“.

A Maranello c’è bisogno di lavorare sodo, ricordando che l’auto del 2024 verrà disegnata partendo da un foglio bianco. La seconda parte di questo campionato sarà utile per raccogliere informazioni, ma poi tutto cambierà. Un’altra stagione di questo livello non sarà accettabile.