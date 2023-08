L’auto si ferma per un problema: in autostrada scoppia il caos

Sull’autostrada possono avvenire degli episodi rischiosissimi. A causa di un problema improvviso una vettura si è fermata, causando il panico. Le immagini vi lasceranno senza parole.

Il traffico di ferragosto, ormai, è già un lontano ricordo ma occorre sempre tenere alta la concentrazione in autostrada. Spesso i conducenti dimenticano le norme basilari del Codice della Strada e possono provocare dei danni atroci agli altri automobilisti. Il livello di sicurezza dovrebbe essere sempre massimo, considerata la velocità dei veicoli.

Un piccolo errore può causare un danno impressionante e non è la prima volta che vi raccontiamo di episodi sconvolgenti che hanno rischiato di mettere in pericolo la vita di tante persone. Persino i piloti professionisti possono commettere degli errori alla guida come potete apprezzare dalle immagini cliccando qui. Tornando all’assurda vicenda avvenuta, qualche tempo fa, occorre conoscere le azioni necessarie in caso di avarie e forature.

Se si va in vacanza all’estero le norme e i limiti possono variare. In Germania, ad esempio, vi sono tratti autostradali dove è possibile sfrecciare alla massima velocità, non essendoci limiti. In Italia la top speed, imposta sulla maggior parte dei tratti autostradali, è di 130 km/h. Per il livello tecnologico delle vetture attuali non si tratta di una velocità particolarmente sostenuta, tuttavia vi sono realtà come ad esempio, in Spagna, dove il limite massimo imposto è 120 km/h.

Quando ci si mette alla guida occorrerebbe sempre essere riposati ed evitare qualsiasi forma di disagio che possa mettere in crisi gli altri automobilisti. Purtroppo vi sarete imbattuti in vetture ferme in zone pericolose o lasciate, in modo del tutto sconsiderato, in punti pericolosi, costringendo tutti a gestire la problematica in pochi secondi.

Che spavento in autostrada

Quanto è accaduto nei pressi di Madrid, capitale della Spagna, sull’autostrada ha dell’incredibile. Sulle colonne di Car and Driver è stato raccontato un episodio che ha visto coinvolte numerose vetture. Quando ci si trova nella spinosa situazione di avere un’avaria sul proprio mezzo occorrerebbe segnalare il problema.

L’intervento per ricevere un soccorso stradale deve avvenire con criterio. La legge italiana, ad esempio, impone di indossare un giubbotto retroriflettente prima di scendere dal veicolo per posizionare l’apposito triangolo. Il segnale determina un rallentamento per tutte le auto che sopraggiungono. Si tratta di una disposizione di sicurezza obbligatoria.

Risulta ancora più determinante quando l’avaria avviene in aree pericolose come, ad esempio, nel tratto a due corsie in alto. Come potete osservare dall’immagine non sono state rispettate le basilari regole del codice perché il conducente, dopo aver forato una gomma, ha deciso di porre rimedio al problema, occupando una corsia del tratto autostradale.

L’arrivo del carro attrezzi avrebbe dovuto risolvere la questione, ma sono dovute intervenire le forze dell’ordine per consentire agli automobilisti di procedere in ordine lungo la corsia libera e scansare il pericolo. Sarebbe potuto accadere una tragedia ma queste immagini devono servire da monito agli automobilisti meno esperti o che non conoscono le regole del Codice della Strada.