Honda e quella dichiarazione su Marquez: ora cambia di nuovo tutto?

La Honda e Marquez stanno cercando di capire come organizzare il proprio futuro e ci sono delle dichiarazioni che cambiano davvero tutto

Il presidente dell’ala dorata ha deciso di confidare qual è il piano per tornare in vetta, con riferimento specifico a quelle che sono state le richieste di Marquez. Lo spagnolo sarà contento?

Marc Marquez e il suo futuro continuano a tenere banco in questa rovente estate di MotoGP. Dopo la lunga pausa estiva interrotta dal ritorno a Silverstone, ora i bolidi a due ruote si sposteranno in questo week end del 18-20 agosto sul Red Bull Ring di Spielberg. In Austria però non si parla solo di lotta al titolo 2023 ma anche delle prospettive per il 2024 e per quello che verrà subito dopo.

La Ducati è di un altro pianeta e ovviamente non può che far gola a tutti i piloti di massimo livello. Anche la KTM, può essere un buon partito per Marquez, ma come detto non si può liberare un posto prima del 2025. In questo contesto diventa quindi fondamentale ricucire il rapporto con Honda e magari dare fiducia a quello che resta il principale colosso trai costruttori di moto nel paddock.

Come consigliato anche da Giacomo Agostini, Marquez dovrebbe puntare a rimanere con i giapponesi almeno un altro anno per capire quale sarà la direzione di sviluppo intrapresa dall’HRC.

Marquez e il futuro in Honda: arriva un ottimo assist dal presidente dell’HRC Watanabe

A dare conforto a Marquez ci ha pensato anche il presidente dell’HRC stessa, Koji Watanabe, che parlando al sito giapponese Shueisha Shinsho, ha confermato pochi giorni fa di essere convinto di una veloce rinascita.

Parlando proprio del #93 e delle prospettive future ha sottolineato: “Puntiamo ad avere una moto in grado di lottare nel 2024. Non abbiamo altra scelta che costruire una moto veloce, in grado di mettere Marc Marquez nelle condizioni di vincere”.

Poi aggiunge: “Abbiamo con lui un obiettivo comune e ne parliamo spesso. Vogliamo tornare al vertice e lavoriamo insieme per farlo. Non molleremo fino alla fine”.

Una sostanziale apertura, quindi, che non può che far piacere sia al fenomeno di Cervera che a tutti i suoi tifosi, demoralizzati dall’andamento di questa stagione. La RC213V ha bisogno di grossi interventi, ma all’ala dorata di certo non mancano i fondi per risalire la china.